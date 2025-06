Arriva la stop di Allegri: tutto bloccato, non lo vuole cedere

Massimiliano Allegri ha preso una decisione importante riguardante il calciomercato del Milan con il tecnico livornese che vuole bloccare una cessione.

Sono giorni decisivi per il calciomercato del Milan con Massimiliano Allegri che ha avuto un confronto con la dirigenza per fare il punto sulle trattative in entrata e in uscita.

Il nuovo allenatore del Milan sembra avere le idee chiare e le ha espresse alla propria dirigenza. Accettata la partenza di Tijjani Reijnders e quella di Theo Hernandez (per il quale si attende l’offerta giusta per la cessione), il tecnico avrebbe bloccato la partenza di un calciatore fortemente ambito in sede di mercato. La volontà di Allegri è infatti quella di parlare con il giocatore in questione per provare a trovare un’intesa per la sua permanenza a Milanello.

Allegri blocca una cessione in casa Milan: strategia cambiata

Alexis Saelemaekers potrebbe restare al Milan in vista della prossima stagione. Il belga, dopo l’ottima stagione vissuta con la maglia della Roma, è pronto a giocarsi le sue chance in rossonero con Massimiliano Allegri che è pronto ad avere un confronto con l’esterno offensivo quando inizierà il ritiro.

Il belga, dopo due ottime stagioni, una vissuta a Bologna e l’altra a Roma, potrebbe tornare ad essere un giocatore importante per la rosa del Milan con i rossoneri che sanno di dover vivere un’annata con risultati ampiamente diversi da quelli appena ottenuti. Il classe 1999 è un chiaro obiettivo della Roma per quello che riguarda il mercato con i giallorossi che lo vorrebbero trattenere in giallorosso ma la richiesta da 20 milioni di euro per il suo cartellino ha spaventato i capitolini.

L’obiettivo della Roma è quello di far passare ancora qualche settimana con la speranza che le richieste del Milan possano abbassarsi nel caso in cui i rossoneri dovessero decidere di puntare su altri profili durante la sessione di calciomercato. Quello che è certo è che sia saltato lo scambio a titolo definitivo con Abraham. Il centravanti inglese, infatti, appare destinato al ritorno in Premier League.

Saelemakers, dal canto suo, appare pronto a giocarsi le sue carte in rossonero per essere decisivo con la maglia del Milan dopo due anni di distanza. Durante l’estate del 2024 Paulo Fonseca avrebbe voluto la sua permanenza a Milanello ma le strategie di mercato e la necessità di trovare un nuovo attaccante hanno portato l’ex Anderlecht ancora una volta lontano da Milano.