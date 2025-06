Bufera Pulisic, scontro con l’allenatore: ecco cosa sta succedendo

Ecco cosa sta succedendo con Christian Pulisic. La decisione del calciatore americano non è andata per nulla giù: parole inequivocabili

E’ un’estate davvero impegnativa per i calciatori, che non hai mai staccato la spina. I giocatori del Psg e dell’Inter, ad esempio, hanno disputato la finale di Champions League lo scorso 31 maggio. Poi in molti si sono messi a disposizione delle Nazionali per giocare le fasi finali di Nations League e le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Ma niente vacanze, visto che qualche ora fa è iniziato pure il Mondiale per Club, in America. Andrà decisamente meglio ai giocatori del Milan che sono al momento in vacanza, a parte Luka Modric (non è ancora ufficiale) che giocherà la competizione internazionale con il Real Madrid.

Sarebbe potuto essere impegnato anche Christian Pulisic, con la sua Nazionale. L’americano, però, dopo essersi messo a disposizione per le due amichevoli di preparazione alla Gold Cup, contro Svizzera e Turchia, non sarà al torneo. E’ una scelta dello stesso Pulisic, che ha deciso di staccare la spina. Troppe partite giocate negli ultimi due anni, ben 120.

Parole inequivocabili: “non è che può dire di volere questo o quello”

Una decisione che chiaramente ha reso felice il Milan e i suoi tifosi, meno il Commissario tecnico degli Stati Uniti, Mauricio Pochettino. L’ex allenatore del Tottenham ha preso così posizione, usando parole forti: “Io rispetto Pulisic e lo capisco – riporta GOAL.COM -, ma non ho bisogno che lui capisca me. Io ho il mio ruolo e tanta esperienza. I giocatori non devono capire o non capire, devono ascoltare e seguire un piano che non sta a loro dettare”.