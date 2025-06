Futuro Saelemaekers, il Milan ha deciso: Allegri decisivo

Le ultimissime sul futuro del poliedrico giocatore belga. La posizione del Diavolo e le speranze della Roma: il punto della situazione

E’ stata una stagione da sette gol e cinque assist in ventitré partite di Serie A per Alexis Saelemaekers. L’esterno belga, volato a Roma nelle ultime ore del calciomercato estivo, in cambio di Tammy Abraham, è riuscito a convincere tutti. C’è stato così un periodo in cui Claudio Ranieri lo ha utilizzato da titolare.

Rinuciare al classe 1999 è stato spesso complicato per l’esperto tecnico italiano, che ha puntato su di lui, impiegandolo praticamente ovunque. Ha fatto l’esterno di destra in un centrocampo a cinque, ma anche l’ala offensiva in un 4-3-3, giocando su entrambe le corsie.

Ma Saelemaekers si è disimpegnato in quest’ultima stagione anche come trequartista e seconda punta, oltre che come terzino. Di jolly come il calciatore belga se ne trovano davvero pochi in giro. Lo ha capito la Roma che ha provato a tenerselo stretto, ma le varie proposte non hanno convinto il Milan.

Igli Tare non ha (s)venduto il suo calciatore, consapevole del fatto che dall’Inghilterra diverse squadre si sono interessate a lui. Sarà facile che qualcuno arrivi con una proposta superiore ai venti milioni di euro. Andrà capito, però, se il club che si farà avanti sarà gradito allo stesso Alexis Saelemaekers, che ha manifestato la volontà di restare a Roma, dove si è trovato davvero bene. La permanenza al Milan, però, è un’opzione più che gradita.

Saelemaekers ancora al Milan, la scelta di Allegri

La palla, dunque, passa adesso a Massimiliano Allegri, che senza averlo ancora allenato, ha manifestato la volontà di tenerlo. Un giocatore come Alexis Saelemaekers non può che tornare utile ad un Diavolo che sta gettando le basi per rinascere.

Il belga, però, pretende chiarezza. Dopo due stagioni passate in prestito, in cui ha dimostrato di meritarsi una grande squadra, vuole stabilità e certezze. Presto, dunque, capiremo se il Milan deciderà davvero di puntare su Alexis Saelemaekers o se si terrà una porta aperta per eventuali offerta.

Anche la scorsa estate, d’altronde, il belga era partito alla grande, convincendo Paulo Fonseca. Poi per questioni di opportunità si è deciso di cederlo alla Roma in prestito, per avere Abraham. Una scelta che non ha fatto impazzire di gioia il mister, che avrebbe voluto il centravanti, ma senza sacrificare un jolly come il belga.