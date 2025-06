Immobile al Milan, c’è l’accordo: il colpo in attacco è doppio

Le ultimissime sull’attaccante italiano. Il punto della situazione in vista della prossima decisione: la decisione è stata presa

Ciro Immobile al Milan non è una delle tante notizie che si porta via il vento. E’ un’idea di calciomercato emersa ieri, più che concreta, che può davvero realizzarsi, nei tempi e nei modi giusti. Come raccontato da Alessandro Jacobone, è stato l’agente dell’attaccante a proporre

In questa roulette di nomi accostati al Milan , l’accostamento di Ciro Immobile alla maglia rossonera ha una sua solidità. Al momento si tratta di una autocandidatura via Alessandro Moggi, agente del giocatore, che ne ha parlato con il Ds Tare alcuni giorni fa. Il dirigente albanese stima l’italiano da sempre e la figura del campano potrebbe essere inquadrata in un ruolo da comprimario che soddisfi la sua volontà di un rientro in Italia, e copra li spazio che la partenza di Jovic aprirà. Non risulta però al momento nulla più di una semplice valutazione come per le altre, mille, figure proposte.

Milan, nasce il nuovo attacco del Diavolo

Per il Milan che sta nascendo può dunque esserci spazio per un doppio colpo. Partendo dal presupposto che Santiago Gimenez resterà in rossonero, saranno ancora una volta tre gli attaccanti centrali. Andranno via Tammy Abraham e Luka Jovic, che saranno prontamente sostituiti. Non ci sarà spazio nemmeno per Francesco Camarda, che andrà a farsi le ossa altrove.

Il Milan, dunque, farà sul serio per acquistare un nuovo centravanti e l’idea Dusan Vlahovic può prendere piede per davvero. Se il confronto tra il serbo e Comolli porterà ad una separazione, l’addio potrebbe concretizzarsi per una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro. Occorrerebbe poi il sì del giocatore a 6-7 milioni di euro per riabbracciare Massimiliano Allegri.

Poi, come detto, ci sarebbe spazio anche per un terzo attaccante. Senza Luka Jovic destinato a fare le valigie, il Milan starebbe pensando ad un bomber di scorta e Ciro Immobile, a zero, può essere l’idea giusta, che va dunque monitorata