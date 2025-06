La Juve lo molla, blitz Milan e Allegri accontentato

Un ex bianconero è finito nel mirino di Tare per rinforzare la squadra rossonera: sarebbe un buon innesto.

Il Milan è impegnato su tanti fronti in questo calciomercato estivo. Tra entrate e uscite ci saranno diversi cambiamenti e sarà interessante vedere se alla fine sarà stata allestita una squadra da Scudetto.

Se Massimiliano Allegri ha accettato di tornare, dopo che i rossoneri hanno chiuso il campionato all’ottavo posto, significa che ha avuto precise garanzie tecniche. Non sarebbe tornato senza essere rassicurato sul progetto. Il direttore sportivo Igli Tare lo ha convinto con i giusti argomenti, non solo economici.

L’organico va rivisto in ogni reparto e l’aspettativa è che il Diavolo, senza coppe europee da disputare, torni protagonista in Serie A. Tare è al lavoro per fare i giusti interventi nei diversi ruoli.

Calciomercato Milan, un figlio d’arte nel mirino di Tare

Com’è noto, Samuel Chukwueze dovrebbe lasciare Milanello dopo due stagioni non esaltanti. È emerso l’interesse del Real Betis, dove lo stanno prendendo in considerazione per sostituire Antony nel caso in cui non fosse possibile tenere il brasiliano arrivato in prestito secco dal Manchester United nella finestra invernale del calciomercato.

Ovviamente, trapelano alcuni nomi di possibili sostituti del nazionale nigeriano. Tra quelli offerti al Milan risulta esserci anche Francisco Conceicao, notizia confermata da Alessandro Jacobone, coordinatore di Milan Community. È il figlio di Sergio Conceicao, ormai ex allenatore rossonero, e ha trascorso l’ultima stagione in prestito alla Juventus.

Il suo cartellino è di proprietà del Porto, che valuta il suo cartellino 30 milioni di euro, la cifra corrispondente alla clausola di risoluzione presente nel contratto (scadenza giugno 2029) del giocatore. La Juventus, che non aveva un diritto di riscatto a proprio favore, non intende investire così tanti soldi sull’esterno destro portoghese.

Vedremo se il Milan farà un tentativo per Conceicao junior, autore di 5 gol e 6 assist in 37 presenze con la Juventus. Sicuramente, servirà uno sconto rispetto ai 30 milioni di euro pretesi dal Porto. Da ricordare che il giocatore portoghese farà parte della squadra bianconera anche nel Mondiale per Club, in questo momento è concentrato soprattutto su questo impegno. Probabilmente, del suo futuro si parlerà più approfonditamente al rientro dagli Stati Uniti.