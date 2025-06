Maignan sotto i riflettori: c’è la svolta ufficiale del Milan

Le ultime su Mike Maignan dopo il mancato accordo con il Chelsea: il punto della situazione, ecco cosa sta succedendo

Sono stati giorni intensi per Mike Maignan. Il portiere francese è stato ad un passo dal dire addio al Milan, con la trattativa con il Chelsea che sembrava poter arrivare al traguardo finale. Maresca voleva l’estremo difensore transalpino per il Mondiale per Club, ma la proposta messa sul piatto non ha convinto il Diavolo.

Maignan aveva detto sì al Chelsea, ma l’offerta da poco più di 20 milioni di euro non è bastata per ottenere il via libera da parte di Igli Tare. In questi ultimi giorni, così, le tante news legate al calciomercato non sono più legate al portiere. Non si parla e non si scrive di nuovi estremi difensori.

Ad oggi c’è Maignan nel prossimo futuro del Milan, che spera adesso di riuscire a blindarlo. Il francese è apparso poco propenso a rinnovare dopo che aveva detto sì ad un’offerta da cinque milioni di euro netti a stagione. Il passo indietro da parte di Giorgio Furlani ha spazientito l’ex Lille, che ora non vorrebbe più firmare.

Massimiliano Allegri, che ha tanta voglia di puntare su di lui, e Igli Tare si augurano però di riuscire nuovamente a convincere Maignan. Nel frattempo sui social il Milan ha mostrato le migliori parate del francese:

Best of Maignan, la reazione dei tifosi

Best of Mike 2024/25 🧤 Head over to our YouTube channel for more 📺#SempreMilan — AC Milan (@acmilan) June 15, 2025

Un modo per ‘riavvicinarsi’ al portiere?

L’avevate impacchettato fino a pochi giorni fa, le viborelle vostri fan avevano iniziato la campagna di denigrazione sui social e ora magicamente puff best of Mike Siete una cloaca — theo (@le_cap) June 15, 2025

Ahaha in pieno spirito di riconciliazione fraterna! “Questa mano poteva essere fero o essere piuma…oggi è stata piuma” — Mr. Leslie Chow 🔴⚫️🔴⚫️ (@VittorioPav) June 15, 2025

vi stimo, il video montato a doc a mo di televendita per far sembrare il prodotto in vendita buono quando in realtà è una merda — CINQUE.🇮🇷 (@ChrisPulisicV7) June 15, 2025

Vi state cospargendo il capo di cenere? @mmseize ❤️🥷 🦅 — Dr. Tomas Bot (@Tomas16121899) June 15, 2025

I commenti al video sono ovviamente tantissimi e molti si chiedono se questo sia un modo per riavvicinarsi a Maignan in visto di un possibile futuro rinnovo. Altri pensano che il video sia un modo per mettere in mostra il portiere per nuovi compratori. Difficile capire, adesso, quale sarà il futuro di Maignan. E’ evidente, però, che servirà fare chiarezza prima che inizi il campionato.