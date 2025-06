Mani tra i capelli per Sinner, l’annuncio scatena la preoccupazione dei tifosi

E’ arrivato il momento del ritorno in campo per Jannik Sinner. Intanto c’è chi lo mette in guardia su un possibile rischio. Coinvolto anche Alcaraz

E’ trascorsa una settimana dalla tremenda delusione della finale persa al Roland Garros e per Jannik Sinner è arrivato il momento del ritorno in campo.

Il numero uno del mondo sarà impegnato questa settimana all’ATP di Halle, torneo su erba di cui è campione in carica. Sinner esordirà martedì o mercoledì contro il tedesco Hanfmann. A seguire possibile ottavo di finale con Bublik, quarti con Machac, semifinale con Rublev e potenziale finale contro Alexander Zverev.

Non solo. Ad Halle, Sinner disputerà anche il torneo di doppio in coppia con Lorenzo Sonego. I due azzurri sono attesi al primo turno dalla coppia formata dal russo Khachanov e dall’americano Michelsen.

Non ci sarà ad Halle un nuovo incrocio tra Sinner e Alcaraz. Quest’ultimo ha infatti optato per il Queen’s di Londra, altro evento clou della stagione su erba. I due finalisti del Roland Garros si ritroveranno a Wimbledon. C’è già un verdetto che li riguarda in vista dei Championship. Da prima e seconda testa di serie del seeding, Sinner e Alcaraz potranno incrociarsi di nuovo solo in finale. E, visto quanto accaduto a Parigi, le premesse per un immediato remake ci sono tutte.

Sinner-Alcaraz, la previsione di Adriano Panatta: ecco chi può impensierirli

La finale del Roland Garros ha dimostrato ulteriormente come, al massimo livello, Sinner e Alcaraz siano ingiocabili per i rivali. Ne è convinto Adriano Panatta che, in una recente intervista concessa a AdnKronos, ha ribadito quando i due siano una spanna sopra gli altri e che dovremo abituarci a vederli quasi sempre in finale. Per l’ex tennista, tuttavia, c’è un avversario che potrebbe riuscire almeno a impensierirli.

Si tratta di Lorenzo Musetti. “E’ quello che ha più talento di tutti – prosegue Panatta – e, secondo me, in futuro potrebbe essere quello che li metterà in difficoltà se riuscisse a migliorare ancora qualcosa del suo gioco e del suo rendimento.” Panatta concede poche chance agli altri: “Non vedo come Zverev possa impensierirli. Djokovic ha una certa età anche se ha dimostrato la sua caratura contro Sinner (nella semifinale del RG ndr). Draper è un bel giocatore ma non mi convince troppo. Credo che Lorenzo possa essere l’unico in grado di fermarli.”

Musetti che, come Sinner, sarebbe dovuto tornare in campo questa settimana. L’infortunio muscolare subito al Roland Garros gli ha impedito, tuttavia, di partecipare al Queen’s, torneo di cui è stato finalista nella scorsa edizione. Su Instagram, Lorenzo ha comunicato ai followers che farà di tutto per esserci a Wimbledon. Ha due settimane di tempo per recuperare. I Championship cominciano lunedì 30 giugno a Londra.