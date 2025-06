Milan, assalto a un nuovo centrocampista: “Contatti continui”

Confermato l’assalto rossonero a un centrocampista di livello internazionale: sarebbe un grande colpo per Allegri.

Anche senza perdere Tijjani Reijnders il Milan avrebbe dovuto prendere alcuni rinforzi importanti a centrocampo. Con la cessione del nazionale olandese al Manchester City, questa esigenza è diventata ancora maggiore.

Com’è noto, Igli Tare ha già “bloccato” Luka Modric. Il 39enne croato sosterrà le visite mediche dopo aver disputato il Mondiale per Club con il Real Madrid. Arriverà a parametro zero, essendo in scadenza di contratto. Anche se ha 39 anni, la società rossonera e Massimiliano Allegri credono che possa fare ancora la differenza. Soprattutto in una squadra bisognosa di leader e che nella prossima stagione non farà neppure le coppe europee, quindi le energie saranno meglio gestibili.

Calciomercato Milan, Tare prova il colpaccio: le ultime news

Oltre a Modric, c’è un altro centrocampista di esperienza che il Milan vorrebbe assicurarsi. Si tratta di Granit Xhaka, 33 anni a settembre e in forza al Bayer Leverkusen.

Secondo quanto spiegato dal giornalista Matteo Moretto di Relevo, il Milan vuole avanzare nelle trattative per il nazionale svizzero. Dialoghi continui con il suo agente. Xhaka ha dato massima apertura alla destinazione. Per la nuova settimana sono previsti nuovi contatti, anche col Bayer Leverkusen, per cercare di impostare concretamente l’operazione.

La volontà del giocatore di venire in rossonero c’è ed è già un ottimo punto di partenza. Lo conferma anche La Gazzetta dello Sport, spiegando che l’ex Arsenal è rimasto colpito dall’attenzione che gli ha rivolto il Milan. Tare e Allegri lo vogliono al centro del progetto.

Xhaka ha detto sì all’ipotesi di trasferirsi in rossonero, però adesso attende che i club trovino un accordo sul prezzo del cartellino. Nei prossimi giorni sono previsti contatti importanti che aiuteranno a capire se la trattativa possa essere abbastanza rapida o se richiederà tempo. Dipenderà dalla richiesta del Bayer Leverkusen, che secondo alcune fonti vorrebbe 13-15 milioni di euro per vendere il suo centrocampista.

Vedremo che tipo di investimento deciderà di fare il Milan per un calciatore non più giovanissimo, ma comunque integro fisicamente. L’ultimo infortunio risale alla stagione 2021/2022, quando ancora militava nell’Arsenal. Nell’ultima annata a Leverkusen ha totalizzato 49 presenze, 2 gol e 7 assist.