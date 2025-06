Milan, per Theo Hernandez è tutto finito: mazzata terribile

Una nuova svolta per quanto riguarda il futuro del terzino francese: ora è davvero finita, batosta assurda per Theo Hernandez

Quella che si è chiusa da ormai diverse settimane è senza dubbio stata la peggiore annata del Milan nell’ultimo quinquennio. Oltre alla deludente classifica in campionato, i rossoneri non sono riusciti nemmeno a qualificarsi per giocare in Europa l’anno prossimo. Una disfatta totale che ha portato all’inevitabile – ed ennesima – rivoluzione.

In attesa che la sessione estiva di calciomercato riapra in via ufficiale i battenti, i fari sono tutti puntati su Massimiliano Allegri. Il ritorno ad undici anni dall’ultima volta nella ‘sua’ Milano è parso come una scelta rincuorante per i tifosi. Un tecnico di carisma e grande esperienza, bravo a fare gruppo: cosa che è evidentemente mancata con Fonseca prima e Conceicao poi. E così Max proverà a migliorare la classifica della passata stagione, senza nascondersi troppo: perché un Milan senza coppe in settimana non può non sognare lo Scudetto.

Nel frattempo il mercato ha registrato parecchi squilli, tutti però in uscita. Tijjani Reijnders è già da qualche giorno in via ufficiale un nuovo calciatore del Manchester City: una decisione inevitabile per i rossoneri che davanti ad una cifra importante (si parla di 70 milioni, bonus compresi) non hanno potuto rifiutare. E adesso oltre al nazionale olandese altri big sembrerebbero al passo d’addio, dando vita ad un cambio di volto totale.

Leao piace al Bayern Monaco mentre Maignan è stato vicino, vicinissimo al Chelsea e non è detto che la trattativa tra rossoneri e ‘Blues’ possa riaprirsi nelle prossime settimane. E Theo Hernandez? In questo caso dai media spagnoli è arrivata un vera e propria doccia fredda.

Addio Theo, ci siamo: è tutto deciso

Il terzino francese, dopo mesi di rumors e indiscrezioni, alla fine ha deciso di voltare pagina. Niente rinnovo con il Milan: ad un anno dalla scadenza del contratto del laterale francese la soluzione è solo una. E si chiama cessione.

Si è parlato tanto di Atletico Madrid, della possibilità che la squadra di Diego Simeone potesse puntare su Theo per rinforzare la fascia mancina. A tal proposito ‘Fichajes.net’ ha rivelato quella che sembrerebbe essere la motivazione principale per il mancato ritorno di Theo a Madrid. Il laterale, cresciuto nelle giovanili dei ‘Colchoneros‘, non è in realtà mai stato la priorità per la società spagnola.

Pare infatti che Simeone sia orientato verso profili con caratteristiche differenti e il mancato accordo con il Milan ha quindi orientato la dirigenza del club di Cerezo a guardare altro. Adesso, con la pista araba scartata e il ritorno a Madrid chiuso – pare – definitivamente, c’è da chiedersi cosa ne sarà di Theo Hernandez, ormai fuori dal progetto tecnico di Allegri.