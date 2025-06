Ormai col Milan è finita: blitz e se ne va in Spagna

Dal Milan al campionato spagnolo, gli indizi confermano il tutto: svolta improvvisa, rossoneri gelati

Dopo la tremenda annata appena trascorsa, il Milan ha un evidente bisogno di rilanciarsi. I rossoneri hanno messo le basi per un nuovo progetto ambizioso, con gli arrivi di Tare come direttore sportivo e di Massimiliano Allegri in panchina, ma ci saranno tante incognite da sciogliere, nel più breve tempo possibile, per capire a che cosa potrà realisticamente puntare il Diavolo, visto che si annunciano notevoli stravolgimenti di mercato.

Ha già lasciato i rossoneri Tijani Reijnders e non sarà l’unico, probabilmente, tra i big a farlo. Il Milan è arrivato al capolinea anche con Theo Hernandez, mentre ci sono dubbi per quanto riguarda la posizione di Maignan e di Leao. Niente rinnovo con il portiere francese, ma è sfumato il suo passaggio al Chelsea almeno nell’immediato. Per quanto riguarda il portoghese, il Milan vorrebbe assolutamente trattenerlo, ma la possibilità di un addio esiste, se ai rossoneri arrivasse una proposta indecente.

Inevitabilmente, quantità e qualità delle partenze faranno sì di indirizzare anche il mercato in entrata, non soltanto per capire quale sarà il budget effettivamente spendibile, ma anche perché si dovrà capire quali saranno le necessità primarie da colmare in rosa. Dunque, una campagna acquisti ancora del tutto in divenire, al di là dell’arrivo di Modric, che ci sarà, pur rimandato al mese prossimo. Uno degli obiettivi milanisti, però, sfuma all’improvviso.

Milan, addio Chiesa: ha scelto il suo prossimo club in Spagna, ecco dove

Tra i calciatori accostati con maggiore insistenza al Diavolo nelle settimane scorse, Federico Chiesa, che però pare aver deciso per una avventura nel campionato spagnolo.

L’attaccante ha vissuto una stagione con minutaggio davvero scarso al Liverpool, pur intendendo giocarsi le sue carte con i ‘Reds’ ha compreso che troverà poco spazio, presumibilmente, anche il prossimo anno. E per questo, dopo aver valutato attentamente l’eventualità di un ritorno in Italia, si sta indirizzando adesso verso la Liga. Dove potrebbe trovare, secondo ‘Fichajes.net’, un contesto opportuno alle sue caratteristiche al Betis Siviglia, dove Manuel Pellegrini lo sta cercando con insistenza. Gli iberici proveranno a riproporsi ad alto livello nel loro campionato e in Europa e hanno bisogno di rinforzi di qualità. Nella Liga, potrebbe esserci per Chiesa la possibilità vera di rilanciarsi.