Sì al Milan, l’obiettivo si sbilancia: “È il mio sogno”

Un giocatore accostato insistentemente al club rossonero ha mostrato pubblicamente il proprio gradimento per un eventuale futuro a Milano.

Rinforzare il centrocampo è una delle priorità del Milan in questo calciomercato estivo, soprattutto dopo la partenza di Tijjani Reijnders direzione Manchester City. L’ingaggio di Luka Modric viene dato per scontato, con le visite mediche da effettuare dopo il Mondiale per Club disputato con il Real Madrid.

Modric è un centrocampista di grandi doti tecniche, esperienza e leadership. Anche con 39 anni, la società rossonera ritiene che possa essere un valore aggiunto importante per la squadra. E lo si pensa pure di Granit Xhaka, 33 anni a settembre, un altro per il quale Igli Tare si è fatto avanti di recente. In questo caso, però, servirà pagare il Bayer Leverkusen per la compravendita del cartellino: almeno 10 milioni di euro andranno spesi.

Centrocampo Milan, spazio anche ai giovani: idea dal Belgio

Negli ultimi giorni si sta parlando con insistenza di Ardon Jashari, svizzero classe 2002 in forza al Club Bruges. Trattativa non semplice, il prezzo è stato fissato a 35 milioni di euro: il Milan vorrebbe spendere un po’ meno per il ragazzo che la società belga ha pagato 6 milioni di euro nel mercato estivo 2024. Ovviamente, non mancano le concorrenti.

Nell’ultima stagione ha messo insieme 4 presenze e 6 assist in 52 presenze, numeri niente male al debutto nel Club Bruges. Jashari ha mostrato qualità interessanti e sembra un centrocampista dal grande potenziale, la sensazione è che negli anni possa davvero diventare un top player. Certo, deve fare i passi giusti per la sua crescita e lavorare sodo, con umiltà.

Intanto, una sua intervista a HLN in Belgio ha rivelato la sua passione per i colori rossoneri: “Quando avevo 8 anni siamo andati a vedere Milan-Barcellona (era il 2011), eravamo in cima al terzo anello. Da quel giorno in poi è sempre stato il mio sogno giocare un giorno a San Siro. Quest’anno ci sono stato da avversario. Ho guardato avanti e ho visto quell’imponente muro nero, la curva sud del grande Milan. Ero orgoglioso di essere li“.

A Jashari non dispiacerebbe affatto il trasferimento a Milano, anche se il Club Bruges è spesso un osso duro nelle trattative. Vedremo se Tare sarà in grado di trovare un accordo per portarlo in Italia.