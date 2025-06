Vlahovic al Milan, ormai l’annuncio è arrivato: Allegri può festeggiare

Dusan Vlahovic ed il Milan, è finalmente arrivato l’annuncio che tutti aspettavano: svolta pazzesca per il bomber

Non è un mistero che in casa Milan, dopo una stagione disastrosa alle spalle, il focus ora sia tutto sulla programmazione futura. Nel mezzo il calciomercato estivo che sta già riservando non poche sorprese al popolo rossonero. Al momento, però, la maggior parte in uscita.

L’addio di Tijjani Reijnders, che ha firmato fino al 2030 con il Manchester City, potrebbe fruttare fino a 70 milioni di euro alla società di Cardinale (55 di parte fissa, più bonus), con la partenza del nazionale olandese che è sicuramente un duro colpo da digerire per i tifosi. Una cessione che ha ricordato in larga parte quella di Sandro Tonali, con l’idea di risanare i conti visto che il mancato accesso in Champions League ha creato un buco di diversi milioni di euro al ‘Diavolo’.

Rafael Leao continua ad essere circondato dai rumors che vorrebbero il Bayern Monaco sulle sue tracce mentre per Mike Maignan, al momento, è tutto fermo. Il portiere francese, corteggiato dal Chelsea, non ha avuto il via libera dalla dirigenza meneghina per approdare subito a Londra: se ne potrebbe ridiscutere più avanti, non è escluso che il francese possa rimanere a scadenza. Chi invece ha già le valigie in mano, dopo aver deciso di non rinnovare il contratto che scadrà nel 2026, è Theo Hernandez.

Saltata l’ipotesi Atletico, si cerca una nuova soluzione, possibilmente in Europa. Nel frattempo il nodo più intricato da sciogliere riguarda quello che centravanti che l’anno prossimo guiderà l’attacco rossonero. Visti i tangibili dubbi sulle prestazioni di Santi Gimenez, torna di moda il nome di Dusan Vlahovic, il cui futuro potrebbe essere ‘legato’ a doppio filo al neo tecnico del Milan Massimiliano Allegri.

Vlahovic al Milan: l’annuncio ha spiazzato tutti

La pista Vlahovic resta in piedi, una suggestione che il Milan vuole provare a rendere qualcosa di più concreto. Allegri stravede per la punta di Belgrado, classe 2000, che ha convidiso con il tecnico di Livorno comunque ottime prestazioni alla Juventus.

Per Vlahovic, al di là del corteggiamento in Saudi Pro League che non alletta granché l’attaccante bianconero, non c’è la fila. Anzi. ‘Calciomercato.it’ ha fatto il punto della situazione e durante la trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato’ in onda sul canale Youtube del noto portale di informazione sportiva, a sbilanciarsi è stato Emanuele Cammaroto. “Il Milan sta lavorando sulla prima punta e Allegri conosce bene Vlahovic…”, ha detto, facendo intendere una possibilità concreta.

Il nodo principale rimane l’ingaggio. Perché Vlahovic, nel suo ultimo di contratto con la Juve che lo porterà a liberarsi a zero nel giugno 2026, guadagnerà 12 milioni di euro. Una cifra spropositata e fuori mercato per praticamente qualsiasi club italiano. Milan compreso. La Juve si accontenterebbe di 30 milioni di euro per il cartellino del nazionale serbo.