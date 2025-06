Addio DAZN da questa data, abbonati a bocca aperta

La notizia lascia tutti gli abbonati a bocca aperta: addio DAZN a partire da questa data, non se lo sarebbe aspettato nessuno

Il nuovissimo Mondiale per Club a 32 squadre è finalmente iniziato e tutta la competizione viene trasmessa integralmente in esclusiva su DAZN, divenuto partner e distributore della competizione mesi fa.

Il colosso inglese ha fatto passi in avanti da gigante nel corso degli anni ed anche il malfunzionamenti si sono ormai ridotto al minimo. I problemi che c’erano non sono del tutto scomparsi, ma è innegabile che ci sia stato un netto miglioramento rispetto a qualche anno fa, quando in molti criticavano l’instabilità della trasmissione in streaming delle partite che oggi pare un lontano ricordo.

Da perfezionare per DAZN è rimasto, forse, il costo degli abbonamenti ai vari piani, ritenuti da gran parte dei tifosi ancora troppo alto, come confermato dalla continua lotta alla pirateria da parte dell’azienda inglese e della Lega Serie A. Nel corso della stagione, tanti tifosi hanno utilizzato mezzi fraudolenti per vedere le partite, venendo individuati e multati come fatto sapere dall’ad della Lega De Siervo, ma ciò non è bastato a fermare i pirati.

Tornando alla questione abbonamenti, per tutti gli utenti è arrivata una notizia clamorosa che li ha lasciati a bocca aperta. Come comunicato da DAZN, infatti, a partire dal 16 luglio non saranno più visibili DAZN 1 e DAZN 2 su tivùsat.

Novità importante per tutti gli abbonati di DAZN che usufruiscono della piattaforma satellitare tivùsat. Dal prossimo 16 luglio, per scelta dell’editore DAZN, su tale piattaforma non sarà più possibile vedere né DAZN 1 né DAZN 2. Non è chiaro il perché DAZN abbia preso questa scelta, ma si tratta di una decisione che ha lasciato tutti gli abbonati senza parole.

A partire dal 15 giugno appena trascorso, non verranno più addebitati ai clienti con l’opzione DAZN su tivùsat gli importi relativi al solo servizio, ovvero i €5 mensili. Fino al 15 luglio, però, gli utenti potranno continuare a guardare DAZN 1 e DAZN 2 su tivùsat, inclusi i contenuti dei loro abbonamenti DAZN, che si tratti di piano standard o plus.

Ciò permetterà agli abbonati di poter seguire tutto il Mondiale per Club fino alla sua conclusione senza perdersi neanche un’emozione, così come la Volleyball Nations League e i playoff scudetto della Serie A di basket. La perdita dei due canali satellitari dedicati a DAZN, però, non può fare certo felici gli abbonati a tivùsat che dopo il 15 luglio non potranno più usufruire di un comodo servizio che durante l’anno gli permetteva di seguire comodamente le partite senza ricorrere ad un PC o ad una console.