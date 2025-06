Clamoroso Calhanoglu, la storia si ripete: la reazione dei milanisti

Hakan Calhanoglu è al centro dei rumors di calciomercato. Quanto sta accadendo fa esultare il popolo rossonero: il punto della situazione

Il rapporto tra Hakan Calhanoglu e il popolo rossonero è stato sempre complicato. Quando indossava la maglia del Milan non è mai nato l’amore. Stagioni difficili e spesso fuori ruolo per il turco, che non è riuscito a farsi apprezzare come invece è successo dall’altra sponda del Naviglio.

Quando si è consumato il tradimento, firmando per i nerazzurri, il turco è diventato il bersaglio numero uno della critica del Diavolo. D’altronde Calhanoglu decise di lasciare il Milan, a parametro zero, senza avvertire la dirigenza, per circa mezzo milioni di euro in più a stagione.

Da quel momento sono iniziati gli insulti, i cori contro da parte della Curva Sud. Durante i festeggiamenti dello Scudetto di tre anni fa, Calhanoglu è stato preso di mira anche dai giocatori del Diavolo. Con i tifosi dell’Inter, invece, è subito nato un rapporto speciale, tanto che il turco ha avuto conoscenze approfondite con i capi ultras della Curva Nord.

Altro tradimento

Un amore intenso, che Hakan Calhanoglu, però, adesso è pronto a tradire, per chi? Per quello che ha rappresentato da sempre il suo primo grande amore, il Galatasaray. Un amore mai nascosto e che i tifosi del Milan ricorderanno bene. Ma la propensione al tradimento da parte del turco non può certo essere vista come una novità e adesso il popolo rossonero lo ricorda ai cugini, che lo hanno già scaricato

Ma ormai ha terminato anche lui il ciclo, soprattutto dopo la squalifica per i rapporti con gli ultras… pulizia! Lo ringrazio sempre, ma ora ciao ciao e porta i milioni — Gerry tró (@lucu1239) June 15, 2025

Anche subito, grazie — LolloBomber 🖤💙❤️🌟 🌟 (@LBattistini75) June 15, 2025

I migliori al mondo nel suo ruolo sono esplosi intorno ai 30 anni, vedi pirlo modric xavi bosquets Lui va in pensione. Ahhahahahah — Andrew🔴​⚫​⚽​ (@ancor1983a) June 15, 2025

Marotta dorme e vende male. Dov’è la novità? — FedeHead (@Vincenz82247312) June 15, 2025

Il pensiero del popolo nerazzurro è chiaro: il ciclo del turco è ormai finito e può fare le valigie. I tifosi del Milan evidenziano il carattere mostrato dal giocatore, che dopo aver perso la Champions League decide di cambiare aria. Per Calhanoglu e l’Inter, l’amore è davvero finito.