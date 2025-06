Conte beffa Milan e Juve: affare da 60 milioni

Il Napoli prepara un grande colpo per l’estate così Juventus e Milan andranno ko, 60 milioni di euro sul piatto

In casa Milan la stagione appena trascorsa può e deve insegnare tanto. L’ennesima rivoluzione, per cercare di riportare il ‘Diavolo’ in alto in Serie A, è attualmente in atto. Prima Igli Tare, poi Massimiliano Allegri: mosse strategiche per sperare nel ritorno ai fasti di un tempo.

Uno dei temi caldi per il calciomercato delle big italiane è sicuramente rappresentato dall’attacco. Un reparto che, per ragioni diverse, necessiterà accorgimenti di un certo tipo per Napoli, Juventus e Milan. Gli azzurri cercano, da tempo, un bomber di razza in grado di sostituire Lukaku e all’occorrenza affiancare la punta belga. Allo stesso modo la società di Via Aldo Rossi non è pienamente convinta dall’operazione Gimenez, con la suggestione di regalare ad Allegri un bomber maggiormente pronto, capace sin da subito di trascinare i rossoneri a suon di gol lasciando al messicano l’opportunità di crescere e ambientarsi senza troppe pressioni.

Infine la Juventus, pronta a salutare Vlahovic – che pure piace al Milan e specialmente ad Allegri – e alla ricerca di un degno sostituto del serbo. Il classe 2000, in scadenza tra un anno, lascerà un vuoto importante: servirà dunque un investimento corposo per non far rimpiangere l’ex attaccante della Fiorentina. In attesa poi di scoprire se Kolo Muani rimarrà oltre il Mondiale per Club ed eventualmente a quali cifre.

In tal senso, un nome che piace alle tre big italiane nelle scorse ore si è ritrovato al centro di un annuncio che ha lasciato i tifosi rossoneri e bianconeri senza parole. Antonio Conte può cominciare ad esultare: un colpo stellare è dietro l’angolo, con buona pace di Allegri e Tudor.

Colpaccio Napoli, che bomber: Juve e Milan distrutte

A parlare della possibilità dell’approdo in Serie A di un grande attaccante è stato nelle scorse Ekrem Konur. Il giornalista turco, esperto di mercato internazionale, ha lanciato la bomba che farebbe felice i tifosi del Napoli. Molto meno quelli di Milan e Juve.

Lois Openda potrebbe, secondo Konur, lasciare il Lipsia in estate. La punta belga, classe 2000, è reduce da un’ottima annata fatta di 13 reti e ben 11 assist vincenti in 43 presenze complessive con il club tedesco. Nonostante il conclamato interesse di Juventus e Milan pare che il Napoli possa farsi avanti e sbaragliare la concorrenza. Secondo l’esperto di mercato gli azzurri vedrebbero in Openda l’alternativa a Garnacho del Manchester United, cercato lo scorso gennaio e che rimane evidentemente in orbita del club del presidente De Laurentiis.

Un affare da 60 milioni di euro: questa la cifra sulla quale il Lipsia difficilmente farà sconti. Staremo a vedere, dunque, nelle prossime settimane: ma per Napoli, Juventus e Milan il nome di Openda rimane in primo piano.