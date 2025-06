Gimenez via dal Milan, clamoroso addio dopo sei mesi

Potrebbe essere già ai titoli di coda l’avventura di Santi Gimenez con la maglia del Milan: il punto della situazione in vista della nuova stagione

La stagione 2024-2025 di Santiago Gimenez si è chiusa con ventidue gol e sei assist in trentotto partite disputate. Il calciatore messicano, che durante il calciomercato invernale si è trasferito al Milan, ha così realizzato cinque reti e due passaggi vincenti in Serie A con la maglia rossonera.

Nelle statistiche del centravanti classe 2001 bisogna dunque considerare anche l’assist in Coppa Italia, nella sfida contro la Roma, per Joao Felix e il gol in Champions League proprio contro la sua ex squadra, il Feyenoord. Per un esordiente in Italia, dunque, i numeri non possono certo essere considerati negativi. L’idea generale in Casa Milan è quella di puntare forte su di lui e Massimiliano Allegri è pronto a dargli fiducia. Stamani, però, Tuttosport scrive: “Clamoroso Gimenez: potrebbe lasciare i rossoneri dopo sei mesi“.

Un titolo che non lascia davvero alcun dubbio. Nei prossimi giorni capiremo quale sarà la posizione del Milan, ma è evidente che se dovesse arrivare una proposta convincente (vale praticamente per ogni giocatore rossonero) verrebbe ascoltata e presa in considerazione. Occorre chiaramente un’offerta superiore ai 40 milioni di euro, oltre al via libera dello stesso giocatore. Un dettaglio non certo da poco visto che Santi Gimenez ha spinto per trasferirsi al Milan e ha tutte le intenzioni di conquistare il Diavolo a suon di gol.

Gimenez via dal Milan? Il piano del Milan

Il Milan nel frattempo continuerà a guardare al calciomercato in entrata. L’idea di Igli Tare, d’altronde, è quella di acquistare un nuovo centravanti importante e di affiancarlo proprio al messicano. Servono due bomber, più uno di scorta: è questa la linea che il Diavolo vuole seguire.

Attenzione, dunque, pure al dopo Luka Jovic. Il serbo fra pochi giorni sarà ufficialmente un giocatore libero e il Milan sta valutando chi prendere al suo posto. E’ stato proposto Ciro Immobile, al quale è stato prospettato un futuro, eventualmente, come quello del serbo. La voglia di tornare in Italia dell’ex Lazio potrebbe rendere reale tale prospettiva. Ma il bomber che affiancherà Gimenez chi sarà? Si sono fatti i nomi di Retegui, Osimhen, Nunez e Vlahovic. Si sogna davvero in grande, con il serbo che ad oggi appare il nome più credibile