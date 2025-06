Il colpo a centrocampo arriva con lo scambio: il Milan piazza un altro affare

Giunti a metà giugno è tempo di accelerare in casa Milan per costruire una rosa competitiva da regalare ad Allegri in vista della prossima stagione.

L’allenatore livornese, costantemente in contatto con Furlani e Tare, è al lavoro per cercare di trovare quelle pedine fondamentali per il rilancio del club rossonero dopo una stagione da dimenticare.

Fatta per l’arrivo di Luka Modric, che giungerà in rossonero per dare esperienza e qualità ad un reparto come quello del centrocampo che ha fatto molta fatica, il Milan è alla ricerca di altri calciatori che possano fare la differenza immediatamente provando a rendere da subito la squadra competitiva per lo scudetto. Un colpo potrebbe chiudersi grazie ad uno scambio con il club meneghino che è già in trattativa per regalare una nuova pedina ad Allegri.

Calciomercato, il Milan è pronto a chiudere un affare con lo scambio

Una delle idee più concrete del Milan per quello che riguarda il mercato è relativa all’acquisto di Granit Xhaka dal Bayer Leverkusen con il centrocampista svizzero che è un’espressa richiesta di Allegri. Il colpo potrebbe concludersi positivamente grazie ad uno scambio con i rossoneri disposti a mettere sul piatto il cartellino di Malick Thiaw.

Il difensore tedesco classe 2001 è da tempo nel mirino delle “Aspirine” decise a riportare in patria il giovane centrale che nella stagione appena conclusa ha fatto fatica a trovare la giusta continuità. Thiaw viene valutato circa 24 milioni di euro dal Milan che potrebbe così ricevere un importante conguaglio economico nell’affare considerato il fatto che il cartellino di Xhaka si aggira intorno ai 13 milioni.

A complicare l’affare c’è però il contratto del centrocampista svizzero col Bayer Leverkusen fino al giugno del 2028 con la società tedesca che lo considera un perno della propria formazione. L’eventuale cessione di Xhaka porterebbe il Bayer Leverkusen a dover cercare in sede di mercato un calciatore in grado di offrire qualità ed esperienza internazionale alla propria rosa.

Nelle prossime ore ci saranno dei contatti tra i due club per cercare di capire se ci siano dei margini per chiudere immediatamente la trattativa. Un affare che potrebbe portare nella rosa a disposizione di Allegri un altro centrocampista di grande livello internazionale con il Milan che potrebbe vantare un trio formato da Fofana, Modric e Xhaka, non facile da trovare in Serie A.