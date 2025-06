Il Milan perde pezzi: salta anche l’erede di Theo

Pessima notizia per il mercato rossonero, si complicano i piani per il post Theo Hernandez: l’affare salta subito

Non è un mistero che il pensiero principale per la nuova dirigenza del Milan sia solo uno in questo momento: il calciomercato. La possibilità di rinforzare la squadra, partendo però in primis dalle cessioni. E dopo quella di Reijnders, un altro big pare ormai in rampa di lancio.

Un vero e proprio ‘guaio’, per il Milan, riguarda evidentemente la posizione di Theo Hernandez. Il terzino francese è in scadenza il 30 giugno 2026 ed ormai la sua permanenza in quel di Milanello è praticamente da escludere. Niente rinnovo, il Milan sta già guardando avanti consapevole di un rapporto che si è ormai incrinato ed impossibile da recuperare. C’è un club in particolare che negli ultimi tempi si è fatto sotto, con l’idea di provare a puntare sul laterale francese: l’Atletico Madrid.

Diego Simeone stima Theo ma sono sopraggiunti due nodi, impossibili da sciogiere, per cui la trattativa è ufficialmente saltato. Il primo è di natura economica, con il terzino rossonero valutato 20 milioni dal ‘Diavolo’ mentre l’Atletico oltre i 15, ad un anno dalla scadenza, non ha mai pensato di spingersi. Il secondo è di carattere ambientale: Theo pur essendo cresciuto nelle giovanili dei ‘Colchoneros’ fu ceduto al Real, dove è esploso.

I tifosi dell’Atletico, in tal senso, non sono sembrati entusiasti di riaverlo in squadra. E così dalla Spagna spunta un’altra pessima notizia per Tare e la dirigenza di Via Aldo Rossi: perché un nome che i rossoneri avevano cerchiato in rosso con l’idea di puntarvi per il post Theo Hernandez rischia ufficialmente di sfumare. La colpa? Ancora una volta dell’Atletico Madrid.

Post Theo, che guaio: Milan, salta tutto

A trattare la vicenda è stato il portale ‘Fichajes.net‘ che ha parlato della ricerca, da parte del club di Cerezo, della ricerca di un nuovo terzino sinistro dopo l’addio di Reinildo. Archiviata l’ipotesi Theo Hernandez, gli spagnolo possono puntare al nome su cui il Milan aveva messo gli occhi da tempo.

Mitchell del Crystal Palace, Digne dell’Aston Villa – ex Roma – ma soprattutto Oleksandr Zinchenko che parrebbe in uscita dall’Arsenal. I rossoneri erano intrigati dall’idea di poter puntare sul nazionale ucraino che, evidentemente, non rientra più tra le priorità di Arteta per il futuro. In scadenza nell’estate 2026, le doti tecniche di Zinchenko sarebbero state perfette per rimpiazzare un big come Theo Hernandez.

Sarà quasi impossibile, adesso, sperare di accoglierlo in Serie A vista la folta concorrenza. A maggior ragione dato lo stipendio da 5 milioni percepito dal terzino e una valutazione del cartellino vicina ai 15 milioni. Zinchenko nel suo ultimo anno a Londra ha collezionato 23 presenze con 1 gol e 1 assist vincente.