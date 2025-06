Joao Felix, altra mazzata dopo il flop al Milan: il sogno sfuma

Il calciatore portoghese ha deluso in maglia rossonera e adesso alla ricerca di rilancio, ma arriva una notizia negativa.

Il debutto in Coppa Italia contro la Roma aveva impressionato tutti, poi la luce di Joao Felix si è spenta presto. Nonostante Sergio Conceicao gli abbia concesso molto spazio, prendendosi anche qualche critica nell’ambiente Milan, il calciatore non è riuscito ad avere al continuità di rendimento necessaria per rilanciarsi.

Ha terminato la sua avventura in rossonero con 3 gol e 1 assist in 21 presenze totali. Tante prestazioni piene di errori o addirittura anonime da parte del portoghese, che non è stato in grado di incidere a sufficienza in Italia. Nessuna chance di vedere intavolata una trattativa per l’acquisto del cartellino da parte del Diavolo, che da tempo ha deciso di restituirlo al Chelsea.

Joao Felix, destino ancora da scrivere

I Blues hanno speso circa 52 milioni di euro per comprarlo dall’Atletico Madrid nel mercato estivo 2024. Un’operazione che aveva lasciato qualche dubbio e, infatti, a Londra le cose non sono andate benissimo. Non a caso, il Chelsea ha accettato di buon grado di cederlo in prestito a gennaio con la speranza che al Milan si potesse rilanciare. Non è stato così.

Ora i Blues sono alla ricerca di una soluzione che consenta a Joao Felix di giocare con continuità e di rivalutarsi. Da settimane si parla di un eventuale ritorno al Benfica, la squadra che lo aveva lanciato nel grande calcio e che forse ha lasciato troppo presto. Mandarlo in prestito a Lisbona, consentendogli di giocare in un campionato meno impegnativo come quello portoghese, potrebbe essere l’ideale.

Nonostante ci siano stati dei contatti per cercare di imbastire questa operazione, il ritorno di Joao Felix a casa è ancora lontano. Ne ha parlato molto chiaramente Manuel Rui Costa, presidente del Benfica: “Bisogna capire due cose. I giocatori non sono liberi, hanno contratti molto alti con i rispettivi club e valori di trasferimento molto elevati. I costi sono molto alti. Il Benfica vuole tutti i grandi giocatori e João lo è. Ma dal dire questo al riuscire a riportarlo da noi c’è una grande distanza. Non c’è alcun avvicinamento che mi faccia pensare che sia possibile“.

Rui Costa ha parlato chiaro: in questo momento Felix è tutt’altro che vicino al trasferimento al Benfica. Se il Chelsea e il calciatore non rivedranno le loro pretese economiche, non se ne farà niente.