L’annuncio in diretta a Sky scuote il mondo Milan: scoppia la bufera

E’ calato il gelo in diretta a Sky dopo la dichiarazione che coinvolge due ex calciatori del Milan

E’ un appuntamento fisso tutte le estati, per gli abbonati a Sky Sport, il talk show “Calciomercato, l’Originale” condotto da Alessandro Bonan con Gianluca Di Marzio pronto a svelare, ogni sera, le indiscrezioni di mercato di giornata.

Una trasmissione diventata uno show itinerante con la location che cambia ogni settimana. In quella appena trascorsa, Bonan e i suoi erano a Golfo Aranci in Sardegna. Ogni sera, sul palco allestito sul lungomare, si sono alternati i talent di Sky, chiamati a commentare le trattative di mercato e altri temi di attualità calcistica. Tra i più discussi della settimana scorsa c’era la nomina del nuovo c.t. della Nazionale italiana in sostituzione dell’esonerato Spalletti.

Prima dell’ufficialità sancita domenica 15 giugno, il nome di Gennaro Gattuso ha imperversato in tutte le dirette di Calciomercato l’Originale. Ha commentato la futura nomina dell’ex allenatore/calciatore del Milan anche un altro ex rossonero ovvero Riccardo Montolivo, ora commentatore proprio su Sky. Le sue parole hanno colpito tutti i presenti sul palco della trasmissione e gli spettatori da casa che forse non ricordavano quanto avvenuto in passato tra Gattuso e lo stesso Montolivo.

Montolivo schietto su Gattuso, cosa è successo tra i due al Milan

“Diciamo che non è una persona che gode della mia stima. Però mi auguro che faccia bene. Non vedere la Nazionale per la terza volta al Mondiale sarebbe straziante“, questo il commento di Montolivo che ha colto di sorpresa Alessandro Bonan che evidentemente non si aspettava che l’ex capitano del Milan potesse essere così tranchant nei confronti del futuro c.t.

Montolivo non ha pronunciato quelle parole a caso. Proprio nella stagione e mezza trascorsa da Gattuso sulla panchina del Milan da dicembre 2017 a maggio 2019 si è conclusa, di fatto, la sua carriera. Promosso dalla Primavera e scelto per rimpiazzare l’esonerato Montella, Gattuso concede subito poco spazio a Montella nella seconda parte dell’annata 2017-2018 che si conclude per il centrocampista con appena 17 presenze in campo e nemmeno mille minuti di gioco.

La situazione per Montolivo precipita nella stagione seguente. Gattuso non lo convoca per una tournée estiva negli Usa. E’ il preludio della fine. Tra panchine e mancate convocazioni (cui si aggiunge un infortunio al polpaccio), Montolivo finisce di fatto fuori rosa e vive da separato in casa, allenandosi in parte anche con la formazione Primavera. Nessun minuto in campo per il centrocampista che si svincola a fine stagione dal Milan. Segnato da quanto avvenuto, Montolivo si ritirerà di lì a poco dal calcio giocato nel novembre 2019 a 34 anni.

“Cos’è successo con Gattuso ? Per me nulla. Non sono mai riuscito a spiegarmi questa situazione e non ho mai avuto risposte“, questa una dichiarazione resa all’epoca da Montolivo che, in un successivo intervento su Dazn, ha rincarato la dose: “Ho trovato un allenatore scorretto che senza nemmeno comunicarmelo mi ha messo fuori rosa, in malafede. Per il bene della squadra, ho preferito incassare.”

L’agente di Montolivo, Giovanni Brachini, nel 2018 ha accusato Gattuso di aver “oltrepassato i limiti della logica“. Insomma, finì malissimo e un chiarimento tra i due non c’è mai stato e, a questo punto,mai ci sarà.