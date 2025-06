Milan, doppia cessione in Serie B: trattativa in corso

Tare è in contatto con una società del campionato cadetto per cedere due giovani talenti rossoneri.

Tra entrate e uscite il Milan ha tantissime operazioni da fare e i tifosi sono impazienti di vedere come si svilupperà questo importante calciomercato estivo. L’obiettivo deve essere quello di allestire una squadra da Scudetto. In una stagione senza coppe europee si può puntare al colpo grosso, facendo le mosse giuste.

Igli Tare dovrà anche fare una valutazione attenta su quei giovani che probabilmente devono essere mandati in prestito per poter giocare con più continuità e crescere. Uno su tutti è Francesco Camarda, che ha vissuto un’annata non esaltante a causa delle scelte poco sensate che sono state prese in casa rossonera sulla sua gestione. Non bisogna sbagliare per la prossima stagione.

Camarda e un altro giovane verso il campionato cadetto

L’attaccante 17enne appare un po’ acerbo per giocare in Serie A, per questo un trasferimento in Serie B potrebbe essere la soluzione più adatta per il suo processo di crescita. Va trovata la squadra disposta a prenderlo in prestito secco e a concedergli del minutaggio.

Lo Spezia è molto interessato ad assicurarsi le prestazioni di Camarda per la prossima stagione. Lo aveva anticipato già SerieBnews.com a inizio giugno l’interesse da parte del club ligure, non escludendo un eventuale rinnovo del prestito in caso di promozione in Serie A.

In queste ore è stato confermato che lo Spezia pensa a Camarda e anche a un altro giovane del Milan: Davide Bartesaghi. È Sportitalia a spiegare che entrambi i calciatori sono degli obiettivi e che è già partita la richiesta di prestito dal club rossonero.

Bartesaghi è un altro che durante la scorsa stagione ha giocato sia con il Milan Futuro in Serie C sia con la Prima Squadra in Serie A. Le presenze con i “grandi” sono state poche, però il terzino è stato comunque aggregato al gruppo molte volte.