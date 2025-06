Tare pesca in Brasile: colpo da 30 milioni per il Milan

Il direttore sportivo rossonero guarda anche in Sudamerica per rinforzare la squadra di Allegri.

Dopo aver perso Tijjani Reijnders, finito al Manchester City per circa 70 milioni di euro (bonus compresi), il Milan si sta muovendo per migliorare il proprio centrocampo. È stato chiuso l’accordo con Luka Modric, che arriverà a parametro zero dopo aver disputato il Mondiale per Club con l Real Madrid.

Un altro nome caldo del calciomercato rossonero è Granit Xhaka, 33 anni a settembre e altro centrocampista di esperienza che Igli Tare vorrebbe portare alla corte di Massimiliano Allegri. I contatti sono in scorso per capire se il Bayer Leverkusen, dopo aver già perso elementi importanti della propria squadra, sarà disposto a perdere anche lui. E, nel caso, a quale prezzo.

Calciomercato Milan, un nazionale colombiano per Allegri

Tare ha tanti nomi nella lista e conta di riuscire a prendere quelli che vengono considerati delle prime scelte. Con Allegri ha già concordato i profili sui quali puntare per rendere più forte un reparto con diverse pecche.

In queste settimane non è stato accostato al Milan, però c’è un centrocampista davvero molto interessante che potrebbe tornare utile ai rossoneri: Richard Rios. Il 25enne colombiano era già finito nel mirino rossonero un anno fa, quando fece molto bene la Copa America con la nazionale, però poi non ci sono stati sviluppi concreti.

È rimasto al Palmeiras, con il quale ha continuato a fare bene (ottima prestazione anche col Porto nel recente match del Mondiale per Club), ma ha grande voglia di misurarsi con il calcio europeo. Il suo prezzo si aggira sui 30-35 milioni di euro, non pochi, però quella del Palmeiras è una bottega spesso cara. Da considerare la concorrenza di altri club europei. Anche la Roma ha seguito con attenzione Rios nell’ultimo anno.