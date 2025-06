Ora c’è anche l’ufficialità: in casa Milan non c’è pace, che batosta

Il verdetto, già atteso, ora diventato ufficiale. Un altro brutto colpo per il Milan in un’annata davvero da dimenticare

Una settimana importante quella appena cominciata per il Milan che, a meno di un mese dall’inizio del ritiro pre campionato, deve sbloccare il mercato in entrata per mettere a disposizione di Allegri almeno qualcuno tra i rinforzi richiesti dal nuovo allenatore rossonero.

Allegri che valuterà, nel mese e mezzo di preparazione che precede l’inizio della Serie A, anche alcuni dei giovani rossoneri, il cui futuro resta in bilico. Ci riferiamo, tra gli altri, a Francesco Camarda, Davide Bartesaghi, Mattia Liberali. I primi due hanno richieste di prestito da club di Serie B mentre Liberali, con un solo anno di contratto prima della scadenza, potrebbe anche essere ceduto senza rinnovo.

L’eventuale cessione di Camarda e di altri calciatori che, nella scorsa stagione, sono stati spesso aggregati alla prima squadra è dovuta anche alla sorte del Milan Futuro. Nei giorni scorsi è arrivata l’attesa ufficialità sulla seconda squadra rossonera dopo la retrocessione in Serie D, scaturita in seguito alla sconfitta nel playout contro la Spal.

Altra batosta per il Milan Futuro, ora è ufficiale

Una ko beffardo per il Milan Futuro, considerato che la Spal non ha presentato domanda di iscrizione al prossimo campionato di Serie C ed è scomparsa, di fatto, dal calcio professionistico. Stessa sorte per il Brescia e la Lucchese, compagine quest’ultima che aveva raggiunto la salvezza nei playout del girone B di Serie C (lo stesso del Milan) battendo il Sestri Levante.

C’era attesa, la settimana scorsa, sul verdetto della Co.Vi.Soc riguardo le domande di iscrizione dei club al prossimo campionato di Serie C. Ebbene, sono state tutte accolte. Ne manca solo una ovvero quella della perdente del playout di Serie B tra Sampdoria e Salernitana, di cui si è disputato il match di andata vinto dai blucerchiati con il punteggio di 2-0 in casa.

Le decisioni della Co.Vi.Soc hanno sancito anche il mancato ripescaggio in Serie C del Milan Futuro. A prendere il posto di Spal, Brescia, Lucchese saranno infatti l’esordiente Inter Under 23 (stessa sorte del Milan lo scorso anno che è subentrato all’Ancona), la Pro Patria e il Caldiero Terme, quest’ultime riammesse dopo la retrocessione nel girone A. Riammissione che, da regolamento, è alquanto difficile per le seconde squadre di club di Serie A già militanti nel campionato di Serie C, ultime nell’ordine di merito per eventuali ripescaggi.

Il Milan ha già confermato che il progetto della seconda squadra proseguirà anche in Serie D con la possibile conferma di Massimo Oddo in panchina. Come confermato da Moncada, il campionato dilettanti non fa venire meno lo scopo per cui è stato creato il Milan Futuro ovvero quello di valorizzare e far crescere giovani calciatori indipendentemente dalla categoria in cui militano.

Paradossalmente, per risalire in Serie C, il Milan Futuro non avrebbe bisogno nemmeno di vincere il campionato in D. In questo caso, infatti, le seconde squadre di Serie A sarebbero prime nell’ordine di merito nel caso venissero respinte iscrizione e non ci fosse una nuova compagine, sempre afferente a un club di A (come l’Inter Under23 quest’anno), pronta a subentrare.