Se salta Xhaka assalto in Serie A: il Milan guarda in casa della rivale

Granit Xhaka è uno degli obiettivi principali del Milan per il proprio centrocampo ma se dovesse saltare l’arrivo dello svizzero i rossoneri guarderebbero con interesse in Serie A.

Gli occhi degli uomini mercato del Milan si sono posati in casa di una rivale con i rossoneri decisi a fare un tentativo per un big di una squadra che negli ultimi due anni ha battagliato con i rossoneri sia in campionato che in coppa.

Non sembra esserci sosta per quello che riguarda il calciomercato del Milan con i rossoneri che, tra uscite ed entrate, sono molto attivi in questo periodo cercando di sistemare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Proprio il nuovo allenatore è una figura fondamentale per quello che riguarda le scelte della società con Igli Tare che vuole sempre ascoltare il parere dell’ex tecnico della Juventus prima di prendere una decisione. Tra i vari obiettivi del club rossonero c’è un calciatore che nelle ultime stagioni ha fatto molto bene in Serie A con la maglia di una rivale del Milan.

Colpo in casa della rivale: il Milan sistema il centrocampo

Lewis Ferguson è nel mirino del Milan in vista della prossima stagione. Se dovesse saltare l’arrivo di Xhaka il Milan proverebbe a dare l’assalto al centrocampista scozzese del Bologna, ormai bandiera della squadra rossoblu. Il classe 1999 piace molto a Massimiliano Allegri che pensò a lui già in passato quando era sulla panchina della Juventus.

Il Bologna, forte della conquista di un posto in Europa League in vista della prossima stagione, non vorrebbe perdere il proprio capitano che ha più volte affermato di trovarsi molto bene nella formazione emiliana. Un’eventuale chiamata del Milan potrebbe però cambiare le carte in tavola con i rossoneri che potrebbero sempre giocarsi l’opportunità di inserire Tommaso Pobega nella trattativa, molto gradito a Vincenzo Italiano.

L’ex centrocampista del Torino è stato in prestito al Bologna dal Milan per tutta la scorsa stagione, risultando spesso prezioso per Italiano all’interno delle continue rotazioni messe in atto dall’ex tecnico della Fiorentina. La dirigenza del Bologna non vorrebbe però pagare i 12 milioni di euro richiesti per il cartellino e chiede un sostanzioso sconto, provando a scendere fino a 9 milioni di euro complessivi.

Una somma che il Milan potrebbe però risparmiare dall’eventuale acquisto di Ferguson per il quale i rossoneri vorrebbero mettere sul piatto 25 milioni. Nel caso in cui dovesse essere inserito Pobega nell’affare il Milan proverebbe a chiudere l’operazione sulla base di 15 milioni di euro aggiungendo l’ex Torino che andrebbe così a vestire la maglia del Bologna a titolo definitivo.