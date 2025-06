Ufficiale, pagano la clausola: gioia Allegri, svolta per il Milan

Tutto fatto. Ora la notizia è ufficiale. Una notizia che fa piacere al popolo rossonero: ecco cosa sta accadendo. Così cambia tutto

Il club è stato informato. E’ stata pagata la clausola da 26,3 milioni di euro per l’acquisto del giocatore. Una notizia di calciomercato, che può far scattare un vero e proprio effetto domino che può cambiare le sorti del Milan.

La notizia arriva dalla Spagna e riguarda la decisione del Barcellona di versare nelle casse dei cugini dell’Espanyol, i soldi necessari per mettere le mani su Joan Garcia. L’ufficialità è attesa a giorni, ma La Liga ha già informato i biancoblu dell’operazione.

Un’operazione che chiaramente interessa da vicino Marc-André tre Stegen. L’estremo difensore tedesco è stato, di fatto, messo in discussione e il suo addio in queste settimane d’estate può davvero concretizzarsi. Come scrivono in Spagna, il giocatore è stato cercato da Galatasaray e Monaco, ma non sono destinazioni gradite.

Così ter Stegen sarebbe pronto a giocarsi le proprie carte per convincere il Barcellona a puntare ancora su di lui. Se dovesse arrivare, però, una proposta da un top team, il tedesco la prenderebbe certamente in considerazione. Ecco dunque che il futuro di ter Stegen può davvero interessare al Milan.

Milan, effetto domino in porta: cosa succede con ter Stegen e Maignan

Il Chelsea, infatti, è pronto a valutare l’acquisto dell’estremo difensore tedesco, dopo che la trattativa per Mike Maignan è saltata. Per il francese, così, la speranza di trasferirsi a Londra svanirebbe del tutto. La situazione, dunque, va monitorata con attenzione. Non può certo essere scartata, inoltre, l’ipotesi che proprio ter Stegen diventi il nuovo portiere del Milan, qualora alla fine Mike Maignan facesse le valigie.

Tutto o quasi è nelle mani dell’estremo difensore francese. Massimiliano Allegri e Igli Tare sono intenzionati a ricucire lo strappo in seguito al passo indietro della proprietà avvenuto dopo l’accordo di gennaio. Il tecnico livornese ha manifestato allo stesso Maignan di voler puntare su di lui e l’albanese non vede l’ora di riaprire un dialogo per il prolungamento del contratto che scadrà il 30 giugno 2026.

Nelle scorse ore, nel frattempo, abbiamo assistito ad una sorta di disgelo social: il Milan ha postato le migliori parate di Maignan, condivise poi dallo stesso portiere. Chissà che il pressing di Allegri e Tare non stia già portando i primi frutti, il tecnico livornese e i tifosi rossoneri ci sperano.