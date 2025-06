Xhaka al Milan, Tare ora ne compra tre: Allegri così stravolge il centrocampo

Le ultime sul futuro del centrocampo del Milan. I rossoneri hanno le idee chiare: il Diavolo cambia volto. Il punto della situazione

Sarà un Milan nuovo quello che si presenterà ai nastri di partenza all’inizio del prossimo campionato. Un Milan totalmente diverso rispetto al passato soprattutto in mediana, dove ci saranno tre volti nuovi. La rivoluzione si rende inevitabile dopo l’addio del miglior giocatore della Serie A.

L’addio di Tijjani Reijnders era stato ampiamente annunciato, ma il Diavolo non ha ancora messo ufficialmente le mani sul sostituto. Igli Tare, però, ha chiuso subito con un grande colpo, prendendo Luka Modric a parametro zero. Il blitz in Croazia è servito per trovare l’intesa, ma l’ufficialità non può arrivare prima della chiusura del Mondiale per Club. Il centrocampista è dunque atteso a Milano al termine della competizione americana, che ovviamente disputerà con la maglia del Real Madrid.

Esperienza, qualità e leadership sono queste le caratteristiche che sta ricercando Igli Tare. Il Milan deve ripartire con una squadra che abbia carattere, contrariamente allo scorso anno. Oltre a Luka Modric, dunque, si vestirà di rossonero anche un altro giocatore con esperienza e il nome cerchiato in rosso è quello di Granit Xhaka.

Milan, Xhaka e un giovane: Tare rivoluzione il centrocampo

Il 32enne del Bayer Leverkusen è l’obiettivo numero uno dell’albanese. C’è già il si dello svizzero, con il quale si può chiudere a circa 3 milioni di euro netti a stagione, fino al 2028. Serve chiaramente anche l’intesa con i tedeschi, che vorrebbero tenersi Xhaka. Toccherà, dunque, proprio al centrocampista spingere per la cessione.

Nelle prossime ore sono previsti contatti tra le parti per capire quale sarà la cifra che le ‘Aspirine’ richiederanno per lasciare andare il loro giocatore. Difficile che sia inferiore ai 15 milioni di euro. Ci sarà, dunque, da trattare con il Bayer Leverkusen.

Ma gli affari a centrocampo non finiranno. Si attendono novità in fatti per Yunus Musah al Napoli, ma anche per il colpo giovane che Igi Tare vuole mettere a segno: Guerra del Valencia è più facile da raggiungere, ma non si è ancora deciso di mollare Jashari, nonostante la valutazione da oltre 35 milioni di euro fatta dal Club Brugge. Per lo spagnolo, invece, ne servirebbero una decina meno. Il centrocampo del Milan, dunque, è pronto a cambiare totalmente volto