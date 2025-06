30 milioni e doppio colpo Milan, Tare pronto a chiudere

Il Milan prepara un doppio colpo e il piano di Tare è già definito: si può chiudere per 30 milioni, tutti i dettagli

Abbiamo superato la metà di giugno e il Milan non ha ancora chiuso alcun tipo di operazione in entrata. L’estate è lunga e c’è ancora tutto il tempo e sembra piuttosto evidente che la strategia di Giorgio Furlani adesso sia quella di vendere tutto il vendibile per accumulare il budget a disposizione e sfoltire il più possibile la rosa. Finora, fra la cessione di Reijnders al Manchester City e il riscatto di Kalulu, la società ha accumulato una buona cifra ma evidentemente non basta. Sono ancora attesi sviluppi sul fronte Theo Hernandez e Mike Maignan, che non hanno ancora deciso cosa fare: il primo continua a rifiutare l’Arabia Saudita, per il secondo non si è arrivati ad un accordo col Chelsea.

In entrata, sappiamo che il Milan ha chiuso l’affare Luka Modric a costo zero: il quasi 40enne firmerà un contratto di un anno con opzione per il secondo, farà le visite mediche e firmerà dopo il Mondiale per Club con il Real Madrid. Il croato sarà il primo innesto di un centrocampo che ha bisogno anche di altre forze fresche, soprattutto in vista dell’addio di Musah (e magari anche di altri): ci sono due profili al momento nel mirino per una spesa complessiva di 30 milioni.

Nuovo centrocampo, pronto il doppio colpo

Dopo Modric, il Milan potrebbe portare in rossonero un altro giocatore proveniente dalla Spagna: è Javi Guerra del Valencia, nel mirino già da diverse sessioni di mercato. Considerato fra i più promettenti del ruolo di tutto il paese iberico, è diventare fra i primi nomi sulla lista di Igli Tare e la prima offerte rientra come sempre nei canonici 20 milioni dai quali il Milan non si schioda mai (unica eccezione a gennaio con Gimenez ma solo grazie alla cessione di Morata e di altre uscite che hanno alleggerito il bilancio).

Oltre a Javi Guerra, nella testa di Massimiliano Allegri c’è solo un altro obiettivo: è Granit Xhaka, il mediano del Bayer Leverkusen che, insieme a Modric, porterebbe esperienza, qualità e cervello in tutta la squadra. Un percorso di altissimo livello il suo fra Arsenal e Bayern durante il quale ha fatto di tutto: dalla mezzala di inserimento a centrocampista di rottura fino allo splendido costruttore di gioco visto con Xabi Alonso in Germania. Forza fisica e geometrie per un giocatore che dovrebbe costare intorno ai 12 milioni: in totale, quindi, una spesa da 30 milioni per rinforzare il centrocampo più Modric. Il piano di Tare è delineato, ora spetta alla società dare il via libera.