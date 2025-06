Affare da 60 milioni in dirittura d’arrivo, il Milan esulta: tutto pronto per la chiusura

L’affare da 60 milioni è sempre più vicino alla svolta: il club è pronto finalmente a chiudere un acquisto molto importante, e il Milan esulta.

L’arrivo di Igli Tare, nuovo direttore sportivo del Milan, al momento non sembra aver cambiato granché le cose in casa rossonera. Superata la metà di giugno, non è stata ancora fatta alcuna operazione in entrata e su ogni nome sembrano esserci le solite lunghe riflessioni per mettere tutti d’accordo. L’ex dirigente della Lazio è stato un innesto importante e la società dovrebbe seguire le sue direttive in tutto e per tutto, ma per il momento i classici paletti stanno creando i già noti problemi. Luka Modric è un’operazione fatta: il 40enne firmerà coi rossoneri dopo il Mondiale per Club con il Real Madrid.

Si cercano nuovi innesti a centrocampo: finora tanti nomi, fra cui Jashari, Javi Guerra e Grani Xhaka, ma per adesso ancora niente. Attivissimo invece Giorgio Furlani in uscita: piazzato Reijnders al Manchester City per 55 milioni, ora si cercano acquirenti per Theo Hernandez e Maignan. Nelle scorse settimane si è parlato molto anche di Rafael Leao e di un interesse del Bayern Monaco e del Barcellona, ma le voci sono andate via via scemando anche per l’intenzione del giocatore di restare. Ma, come sempre, tutto dipende dalle offerte. Nel frattempo però una delle possibili concorrenti potrebbe essere ormai esclusa.

L’affare adesso si fa, e il Milan esulta

Il Barcellona ha da tempo sulla propria lista della spesa il nome di Leao: lo scorso anno, verso la fine della sessione estiva, c’è stato un serio tentativo da parte dei blaugrana, ma il Milan non ne ha voluto sapere anche perché non c’era tempo materiale per l’acquisto di un sostituto. E i catalani hanno mantenuto l’interesse per lui, ma il primo vero obiettivo del Barça è sempre stato uno e uno soltanto, e adesso sono più vicini a chiudere l’affare.

Il giocatore in questione è Nico Williams, talento straordinario dell’Athletic Bilbao. Grande amico di Lamine Yamal (i due si completano perfettamente), il Barcellona vuole ricomporre la coppia di esterni in Nazionale anche nel club e sembrerebbero pronti ad investire i 60 milioni della clausola rescissoria per l’acquisto a titolo definitivo. L’affare sta quindi prendendo corpo in queste ore e, secondo quanto riportato da Sport, quotidiano molto vicino alle vicende blaugrana, si potrebbe chiudere molto presto. Nico Williams è un esterno di sinistra e per lui si farebbe quindi un grosso investimento che, di conseguenza, escluderebbe la possibilità di andare anche su Leao. Una minaccia in meno quindi per Allegri, che spera di tenere il giocatore al Milan e di costruire intorno a lui il suo progetto.