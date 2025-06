Allegri sceglie il bomber, l’annuncio sorprende tutti: più di 50 milioni per il grande colpo

Le ultime sul possibile colpo in attacco: il Milan si muove per rendere felici i suoi tifosi e il tecnico livornese. Il punto della situazione

Il Milan è intenzionato a regalarsi un grande bomber. A prescindere dal futuro di Santiago Gimenez, tutto da scrivere, il Diavolo è pronto a mettere a disposizione di Massimiliano Allegri un centravanti che sappia far gol e che abbia dimostrato di conoscere bene la Serie A.

Così in queste settimane si sono fatti tantissimi nomi: si è parlato di Retegui che l’Atalanta valuta tantissimo e che non convince molto il popolo rossonero, ma anche di Dusan Vlahovic. Il serbo è attualmente il più gettonato: è vero che ha uno stipendio importante, da oltre 10 milioni di euro netti a stagione, ma il costo del cartellino è sui 25 milioni. Basterebbe, dunque che rinunciasse a qualcosa per la fumata bianca.

Nel frattempo i profili accostati sono sempre di più e c’è chi ha fatto i nomi di Victor Osimhen (non prende certo meno di Vlahovic e il suo cartellino costa ancora di più) e di Nunez del Liverpool. Giocatori non certo facili da acquistare.

Milan, spunta Kean: “La perla del mercato rossonero”

Oggi, inoltre, si sta parlando anche di Moise Kean. E’ stato Carlo Pellegatti a fare il suo nome nel corso della trasmissione su YouTube: “Vorrei vedere Kean centravanti del Milan della prossima stagione. So che Massimiliano Allegri ha detto ai suoi amici che come centravanti vorrebbe una figura che ben conosca il campionato italiano. Gimenez ha giocato poco e ha bisogno di tempo per comprendere i meccanismi della Serie A”.

Da quello che so Vlahovic non fa impazzire Max. Lucca sta andando al Napoli. La clausola di 50 milioni per Keean? Per le clausole ci sono delle specifiche finestre, se non erro la sua è valida fino al 15 luglio. Il Milan ha tanto da fare tra difesa e centrocampo. L’attacco lo completerà più avanti. Nel frattempo la Fiorentina ha preso Dzeko. Kean inoltre è grande amico di Leao. Potrebbe essere lui la perla del mercato del Milan. Io so che ad Allegri è sempre piaciuto Kean”.

Kean ha clausola rescissoria da 52 milioni di euro. Tanti, troppi soldi per pensare che il Milan possa pagarli per un solo calciatore. L’affare, però, potrebbe diventare fattibile con l’inserimento di qualche pedina gradita alla Fiorentina e Stefano Pioli.