Colpo di scena Milan, c’è l’annuncio: Allegri all’Inter

L’ultimo annuncio ha completamente spiazzato tutti i tifosi del Milan: nessuno poteva immaginare Massimiliano Allegri all’Inter.

Il Milan ha scelto di ripartire da Igli Tare e (soprattutto) Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è tornato alla guida dei rossoneri a distanza di più di 11 anni dall’ultima volta. La sua prima esperienza a Milanello, durata dal 2010 al 2014, aveva portato alla conquista di uno scudetto (dopo sette anni senza tricolore) e di una Supercoppa Italiana.

Esonerato a gennaio 2014 dopo la sconfitta di Sassuolo, qualche mese dopo Allegri ha preso il posto di Antonio Conte alla Juventus dando il via a un quinquennio ricco di successi. ‘Acciughina’ è poi rimasto fermo due anni, prima di tornare in bianconero e cominciare un nuovo ciclo di tre anni che non ha portato le stesse soddisfazioni del precedente (fatta eccezione per la Coppa Italia del 2024).

Ora l’allenatore toscano è pronto per questa nuova sfida in un altro ambiente che conosce benissimo, dove si sente pienamente a casa. Eppure c’è stato un momento dove in tanti pensavano che Allegri potesse scegliere l’altra squadra di Milano. Lo sostiene anche Giovanni Galeone, ex allenatore e mentore di Max, che in un’intervista al Messaggero Veneto ha parlato di un clamoroso retroscena.

Milan sotto shock: l’annuncio è clamoroso, c’entra Allegri

Galeone rivela che Allegri aveva un accordo con il Napoli prima che Conte decidesse di rimanere alla guida degli azzurri. Tuttavia sempre l’ex allenatore del Pescara svela un altro particolare: “Penso che Allegri abbia aspettato fino all’ultimo una chiamata dell’Inter – afferma Galeone al Messaggero Veneto – Strano che Marotta, che aveva avuto Allegri alla Juve, non lo abbia preso”.

Il tecnico friulano crede che la scelta di puntare su Chivu – che ha appena 13 presenze in Serie A – non sia la più azzeccata per un club che ha giocato due finali di Champions League nelle ultime tre stagioni. Per Galeone l’Inter avrebbe dovuto puntare su Allegri e bene ha fatto quindi il Milan a riprenderlo.

L’auspicio del mentore di Max Allegri è che il tecnico livornese possa vincere lo scudetto con il Milan al primo tentativo, proprio come accaduto nella stagione 2010/2011. “L’ho sentito molto contento e carico – ha aggiunto Galeone nell’intervista – E secondo me Tare gli sta costruendo una buona squadra”. I tifosi rossoneri sperano davvero di poter tornare a lottare per il tricolore dopo una stagione così deludente.