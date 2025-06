Ha detto sì al Napoli e niente Milan, grossa delusione per i rossoneri

Sorpasso netto del Napoli sul Milan per l’acquisto dell’attaccante, grossa delusione per i rossoneri: vuole gli azzurri

Il Milan è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Fino ad oggi, però, quando abbiamo superato la metà di giugno, di acquisti ancora non se ne vedono. Sappiamo che i rossoneri hanno chiuso per l’arrivo a costo zero di Luka Modric, che firmerà soltanto dopo il Mondiale per Club con il Real Madrid. Igli Tare ha incontrato lui e il suo agente in più occasione hanno chiuso l’accordo. Il quasi 40enne porterà al Milan grande esperienza e leadership (anche se abbiamo visto con Walker che questo non basta) ma da solo non basta.

Si cercano nuovi centrocampisti quindi con Javi Guerra e Granit Xhaka nel mirino, più difficile Jashari che ha un costo molto alto e una concorrenza agguerrita. In attesa di novità, il Milan ragiona anche sull’attacco, con il futuro di Santiago Gimenez che non è più così certo come sembrava: la sensazione che possa accadere qualcosa c’è, ma lo scopriremo soltanto più avanti. Fra i nomi valutati per l’attacco ce n’è anche uno che arriva dalla Premier League, che però piace anche al Napoli. E, anzi, gli azzurri adesso sembrano nettamente in vantaggio.

L’attaccante ha dato disponibilità al Napoli, i dettagli

Il Milan ha infatti seguito con molta attenzione gli sviluppi per quanto riguarda la situazione di Darwin Nunez al Liverpool. A quanto pare, i Reds lo hanno messo ormai alla porta perché non contenti del suo rendimento. Acquistato per 80 milioni dal Benfica diversi anni fa, l’uruguagio non è mai riuscito ad avere una buona continuità, anche se è migliorato nel corso dei mesi fino a diventare un attaccante di grande supporto alla squadra e di lavoro sporco.

Nonostante tutto Nunez resta quindi un giocatore di livello molto alto ed è un’opportunità di mercato. Il Milan però sembra ormai stato superato dal Napoli: come riportato da Gianluca Di Marzio, l’ex Benfica ha dato totale apertura al trasferimento in azzurro, squadra dove ha giocato uno dei suoi idoli, Edinson Cavani. De Laurentiis, scatenato finora sul mercato con gli acquisti a zero di De Bruyne e di Marianucci dall’Empoli, vuole accontentare il più possibile Antonio Conte e l’urugagio è uno dei nomi più apprezzati dall’allenatore leccese. Vedremo se ci sarà o meno un’accelerata, il Milan come sempre resta dietro e sembra ancora una volta destinato a guardare gli altri fare grandi acquisti mentre perde tempo per cedere giocatori, trovare fondi e mettere d’accordo tutto il gruppo di lavoro.