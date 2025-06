Il Milan ha fatto la sua scelta: il prossimo colpo arriva dalla Juve

Il Milan vuole regalare una serie di rinforzi di qualità ad Allegri. Il tecnico indica la via: nel mirino c’è un top player della Juventus.

Sta per il nascere il nuovo Milan targato Massimiliano Allegri. Il direttore sportivo Igli Tare, al momento, si sta concentrando soprattutto sulle cessioni in modo tale da incamerare le risorse necessarie per acquistare una serie di rinforzi di qualità graditi al tecnico livornese. Almeno un paio di colpi riguarderanno il centrocampo: nel mirino ci sono Luka Modric e Granit Xhaka. Previsti, poi, innesti tesi a rimpolpare il reparto offensivo dopo l’addio di Tammy Abraham (rientrato alla Roma) e quello probabile di Luka Jovic.

Diversi i profili vagliati dal manager albanese. In cima alle preferenze, in tal senso, c’è Dusan Vlahovic estromesso dal nuovo progetto della Juventus. Il contratto che lega il 25enne serbo ai bianconeri scade il 30 giugno 2026 e finora le parti non sono riuscite a trovare un accordo per il rinnovo. Di recente il neo direttore generale della Vecchia Signora Damien Comolli ha provveduto ad incontrare il giocatore allo scopo di fare il punto della situazione ma, nell’occasione, non sono stati compiuti sostanziali passi in avanti.

Il divorzio, di conseguenza, appare inevitabile. Tare, sulla scorta degli input forniti da Allegri, si è iscritto alla corsa e, a stretto giro di posta, provvederà a farsi avanti allo scopo di verificare la fattibilità dell’operazione e sondare la disponibilità del classe 2000 a trasferirsi nel capoluogo lombardo. I rossoneri sono ottimisti in merito alle chance di condurre in porto l’affare tuttavia riuscire nell’impresa non si preannuncia affatto semplice. Per un paio di motivi.

Allegri indica la via: il primo colpo arriva dalla Juventus

La concorrenza, ad esempio, non manca. Sulle tracce di Vlahovic c’è anche il Fenerbahce, che già a gennaio si era fatto avanti. Vivo, inoltre, l’interesse manifestato dal Newcastle. Per prenderlo, poi, servirà staccare un assegno da almeno 40 milioni ed esaudire le richieste economiche della punta che, attualmente, percepisce uno stipendio da 12 milioni netti.

Ecco perché Tare, stando a quanto riportato su ‘X’ dal giornalista Daniele Longo, ha cominciato a battere una strada alternativa che conduce ad un altro bomber militante in Serie A. Parliamo di Mateo Retegui, ritenuto importante dall’Atalanta ma non imprescindibile. Il futuro dell’ex Genoa, la cui valutazione supera i 50 milioni, è tutto da scrivere. Work in progress in casa Milan. Allegri detta la via per riportare i rossoneri ad alti livelli.