L’addio al Milan lo fa esultare, tifosi spiazzati: “Sono contentissimo”

Le sue dichiarazioni non lasciano dubbi. L’avventura con il Milan è chiusa definitivamente: ecco cosa ha detto

Dopo aver battuto il Milan, lo scorso gennaio con un post su Instagram aveva fatto arrabbiare i tifosi rossoneri. Ora è tornato a parlare, facendo capire che il Diavolo è totalmente il passato.

Sono giorni caldissimi per il calciomercato del Milan. Un calciomercato che è iniziato però con gli addii di diversi giocatori. Igli Tare e Massimiliano Allegri ripartiranno da qui, dalle cessioni che hanno permesso di accumulare un buon tesoretto.

L’addio più doloroso è chiaramente quello di Tijjani Reijnders. La partenza dell’olandese non ha stupito, essendo stata ampiamente annunciata e nonostante le dichiarazioni di Giorgio Furlani, prima di Milan-Monza, tutti si aspettavano quanto accaduto. Così il Diavolo ha incassato 55 milioni di euro di base fissa più 15 milioni possibili di bonus.

Ma Reijnders non è stata l’unico addio. Il Milan ha incassato anche dalla cessione di Pellegrino, che ha sposato il progetto del Boca Juniors, e soprattutto dalla partenza di Pierre Kalulu.

Milan, un addio annunciato: “Ho sempre avuto fiducia”, Kalulu allo scoperto

Il francese ha convinto fin da subito la Juventus, che non ha avuto dubbi nel riscattare il difensore. Nei giorni scorsi così. è arrivato l’annuncio ufficiale, con il Milan che incassa altri 17 milioni di euro, dopo aver preso 3 milioni per il prestito.

L’addio al Diavolo non ha certo sorpreso Kalulu: “Quanto sono contento della conferma? Tantissimo – afferma a Tuttosport -. A livello umano è piacevole sentire la fiducia dei compagni, dell’ambiente, e soprattutto di una società importante come la Juventus. Ora devo solo tornare a dare il massimo, come prima“.

Kalulu non ha mai creduto di poter tornare al Milan: “Paura del non riscatto? Non direi: ho fiducia nel mio modo di lavorare. Io provo sempre a performare il più possibile in campo. Non penso alle decisioni che non mi competono. L’importante è potersi guardare allo specchio ed essere in pace con se stessi, consci di aver dato tutto”.

Il Milan, dunque, è il passato, ma lo era già a gennaio quando dopo la vittoria a Torino, contro la sua ex squadra, parlava da avversario fiero di indossare la maglia bianconera: “Alla Juve vincere non è importante, è l’unica cosa che conta”, scriveva il francese su Instagram citando Boniperti. Parole che esaltarono i suoi tifosi, meno quelli rossoneri.