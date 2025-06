Milan, offerta rifiutata: 20 milioni non bastano, Tare pronto al rilancio

Il club rossonero si è visto respingere una proposta per un suo obiettivo di mercato: ecco le ultime news.

I tifosi del Milan sono impazienti di vedere quali nuovi acquisti arriveranno alla corte di Massimiliano Allegri. L’aspettativa è quella di avere una squadra da Scudetto alla fine della sessione estiva del calciomercato.

Importante accelerare da subito per acquisire un po’ di rinforzi da dare all’allenatore già nelle prime fasi della preparazione. Ci sono tanti cambiamenti da fare dopo un campionato concluso all’ottavo posto e ci sono alcune operazioni da provare a chiudere entro fine giugno-inizio luglio. Il raduno a Milanello è previsto per il 7 luglio.

Milan, no alla prima proposta: le ultime news

Uno degli obiettivi di mercato del Milan è Javi Guerra, 22enne centrocampista spagnolo in forza al Valencia. Un giocatore molto interessante che già un anno fa era stato accostato al club rossonero, ora pronto a farsi avanti con più convinzione per portarlo a Milano.

Dalla Spagna più fonti come Marca, Cadena SER, El Desmarque e altre confermano che Igli Tare ha offerto 20 milioni di euro, bonus compresi, per l’acquisto del cartellino di Javi Guerra. Ma il Valencia ha rifiutato, vuole più soldi per l’eventuale cessione del calciatore. Servono almeno 25 milioni per ottenere il via libera.

Da considerare che il Villarreal incasserebbe il 30% del prezzo della cessione del calciatore. In caso di trasferimento per 25 milioni, il Submarino Amarillo si prenderebbe 7,5 milioni, mentre al Valencia ne resterebbero 17,5. Normale che l’attuale club proprietario di Javi Guerra cerchi di tenere la valutazione il più possibile.

Sempre dalla Spagna è arrivata anche la notizia che la dirigenza valenciana ha avuto contatti con l’entourage del calciatore per discutere di un possibile rinnovo del contratto che scade a giugno 2027. Javi Guerra è molto legato al Valencia, però è chiaro che una chiamata del Milan o di un altro club importante potrebbe convincerlo.

Già un anno fa era stato a un passo dall’Atletico Madrid, che poi chiuse l’acquisto di Gallagher dal Chelsea e accantonò l’idea di portare il numero 8 del Valencia alla corte di Diego Simeone. Tare è in pressing e spera di riuscire a chiudere a breve questa operazione.

Nel frattempo, lavora pure per l’ingaggio di Granit Xhaka, 32enne perno del centrocampo del Bayer Leverkusen. Non è ancora chiaro se le Aspirine siano disposte a perderlo, però il loro interesse per Malick Thiaw potrebbe fare la differenza e consentire di imbastire un doppio affare.