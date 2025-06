Niente da fare, il bomber è saltato: il Milan deve cambiare obiettivo

Continua ad essere molto attivo il calciomercato del Milan in vista della prossima stagione con i rossoneri che stanno valutando diversi profili.

In queste ore non giungono buone notizie per i rossoneri che dovranno rivedere i propri piani in vista della prossima stagione salutando di fatto un bomber finito nella lista di Igli Tare.

Il direttore sportivo albanese, continuamente in contatto con Massimiliano Allegri, sta valutando diversi calciatori che potrebbero fare al caso del Milan in vista del prossimo campionato per provare a tornare immediatamente competitivi dopo una stagione molto difficile. Salutato Reijnders e con Theo Hernandez che appare destinato a dire addio durante l’estate, il Milan si appresta a cedere altri giocatori per fare cassa e rendere meno profonda la rosa che dovrà competere solamente in Serie A e Coppa Italia.

Salta un colpo per il Milan: il bomber si allontana definitivamente

Lorenzo Lucca si allontana dal Milan con il centravanti dell’Udinese che sembra essere sempre più vicino al Napoli. L’attaccante è pronto a trasferirsi alla corte di Antonio Conte durante l’estate con gli azzurri pronti a versare circa 25 milioni di euro più bonus per la punta bianconera.

Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l’accordo tra le parti con l’Udinese pronta a fare cassa con il suo attaccante, ormai da tempo nel giro della nazionale italiana. Antonio Conte lo vuole a tutti i costi per andare a sistemare un reparto offensivo che spesso, durante la scorsa stagione, è rimasto con la coperta corta tra infortuni ed un mercato di gennaio che ha impoverito la rosa a disposizione del tecnico.

L’intesa per il trasferimento del classe 2000 all’ombra del Vesuvio è ormai ad un passo con i friulani che saluteranno il proprio attaccante deciso a fare il salto di qualità nella sua carriera ed andare a competere per campionato e Champions League. Il Napoli continua quindi la sua campagna di rinforzamento con i campioni d’Italia in carica che sono pronti ad aggiungere un’altra pedina di qualità dopo l’innesto di Kevin De Bruyne.

Il Milan continuerà a cercare un centravanti per la prossima estate con i rossoneri che sognano due nomi di alto livello come Retegui e Vlahovic. Il primo appare più accessibile per i rossoneri pronti ad accontentare le richieste di ingaggio del calciatore con l’Atalanta che chiede circa 35 milioni di euro per il suo cartellino. Per il serbo l’affare appare più difficile visto l’alto ingaggio percepito dalla punta alla Juventus (circa 10 milioni di euro all’anno).