Non c’è pace per Theo Hernandez, arriva un’altra mazzata per il francese

Si prospetta un’estate decisamente turbolenta per Theo Hernandez. E’ di poco fa una notizia che complica i suoi piani

I segnali di una rottura insanabile tra Theo Hernandez e il Milan si erano percepiti per tutta la stagione. Tra prestazioni decisamente altalenanti e stallo totale per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2026, quella che è conclusa un mese fa è stata decisamente la peggior annata dell’esterno transalpino in rossonero.

Per il contributo dato da Theo al Milan dall’inizio del decennio poteva esserci un addio decisamente migliore di quello che si prospetta. Le parti sono ai ferri corti. La dirigenza lo aveva già venduto all’Al Hilal per 30 milioni. L’accordo tra i due club era totale prima del rifiuto di Hernandez all’offerta degli arabi, disposti a pagargli un ingaggio da 18 milioni a stagione.

Consapevole dell’addio ormai imminente, Theo vorrebbe proseguire la sua carriera in un top club europeo. L’unico che si è proposto, finora, è stato l’Atletico Madrid che ne ha trattato l’acquisto la scorsa settimana. L’epilogo è stato lo stesso della trattativa con l’Al Hilal ma, stavolta, a parti invertite. Hernandez e il suo procuratore si erano già accordati con l’Atletico su ingaggio e durata del contratto. Il Milan però non ha fatto sconti ai Colchoneros e la trattativa è saltata, si ipotizza anche per il malumore della tifoseria dell’Atletico al possibile trasferimento.

Hernandez, trattativa ormai chiusa: hanno cambiato obiettivo

Malumore dovuto alla scelta di Hernandez di lasciare l’Atletico Madrid nel 2017 per trasferirsi al Real Madrid, una decisione che i tifosi della compagine allenata da Diego Simeone non gli hanno mai perdonato. Non a caso, nella sfida di Champions League tra Atletico e Milan disputata al Wanda Metropolitano nel novembre 2021 (quella decisa da un gol di Messias), Hernandez venne sonoramente fischiato per tutto il match.

Le possibilità che la trattativa possa riaprirsi sono quasi nulla. Peraltro, stando al collega David Ornstei di The Athletic, l’Atletico Madrid avrebbe cambiato obiettivo per la fascia sinistra sondando la disponibilità a un possibile trasferimento di Andy Robertson. Il terzino sinistro del Liverpool, come Hernandez, va in scadenza con i Reds nel 2026. Al momento, non ci sono trattative per il rinnovo anche se appare davvero poco verosimile che il Liverpool possa privarsi anche dello scozzese dopo aver perso a parametro zero Alexander Arnold, passato al Real Madrid.

La situazione, dunque, per Hernandez è molto complicata. A differenza di Maignan, con il quale il Milan proverà a riallacciare i contatti per il rinnovo, per Theo non si prospettano altre possibilità se non la cessione. Se non dovesse concretizzarsi nelle prossime settimane, il Milan corre il rischio di perderlo a parametro zero, uno scenario che la dirigenza vuole evitare assolutamente ma che, al momento, è tutt’altro che da escludere.