Problema stipendio, rischia di saltare il colpo in casa Milan

La trattativa rischia di saltare. C’è distanza sull’ingaggio. Allegri pronto a una scelta a sorpresa

Ha tanto, tantissimo lavoro da fare Igli Tare per mettere a disposizione di Allegri una squadra già formata per gran parte degli effettivi in vista del raduno pre campionato del Milan, fissato per il 7 luglio.

Finora, nonostante i tanti giocatori accostati ai rossoneri, non è stato ufficializzato alcun acquisto, nemmeno quello di Luka Modric che dovrebbe concretizzarsi al termine del Mondiale per Club con il quale il fuoriclasse croato chiuderà la sua esperienza al Real Madrid. Non sono nuovi acquisti ma torneranno a Milanello, almeno provvisoriamente, gran parte dei calciatori prestati nella scorsa stagione.

Se si esclude Kalulu (riscattato dalla Juve) e Morata (il cui prestito al Galatasaray dura fino al prossimo gennaio), gli altri rientreranno tutti al Milan. Bennacer, Saelemaekers, Adli, Pobega, Okafor, Colombo, Vasquez, Zeroli e Lazetic, l’elenco è piuttosto corposo e impegnativo per Tare che, tranne per Saelemaekers, dovrà trovare una nuova sistemazione per tutti gli altri.

Milan, trattativa in bilico: lo stipendio è un problema

Tra i calciatori elencati, particolarmente intricata è la situazione di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino ha concluso i sei mesi di prestito all’Olympique Marsiglia di De Zerbi che ha ancora intenzione di trattenerlo, nonostante il costo del riscatto fissato in 12 milioni non sia ancora stato versato nelle casse rossonere.

Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, il club transalpino è ancora disposto a trattare l’acquisto a titolo definitivo (o con un nuovo prestito) di Bennacer con il Milan a petto però che l’algerino abbassi le proprie pretese di ingaggio. Di fatto, senza un accordo al ribasso con il giocatore sul suo stipendio, l’OM non è disposto ad andare oltre nel negoziato.

Decisiva, dunque, sarà la volontà di Bennacer che ha ancora due anni di contratto con il Milan, fino al 2027, a 4 milioni netti annui bonus inclusi. L’acquisto di Modric e le trattative in atto per Xhaka e Javi Guerra confermano che l’algerino non rientra tra le prime scelte dei rossoneri, una situazione che può indurlo a trovare un nuovo accordo con l’OM o con un altro club disposto ad assecondare le sue pretese di ingaggio.

Altrettanto decisivo sarà il parere di Allegri. Per la Gazzetta dello Sport, l’allenatore rossonero vorrebbe valutare Bennacer in ritiro prima di avallare un’altra possibile cessione dell’algerino. E’ noto come nel modulo di Allegri ci sia bisogno di un regista basso e Bennacer ha proprio quelle caratteristiche. Pertanto, non è escluso un ribaltone che possa riportare di nuovo il centrocampista in rossonero dopo il frettoloso (ma non certo imprevisto) addio avvenuto nell’ultimo giorno della scorsa sessione invernale di calciomercato.