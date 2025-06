Salta un’altra cessione al Milan, no secco dell’allenatore

Il primo obiettivo di Igli Tare e di tutta la squadra mercato del Milan è quello di riuscire a sfoltire la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese ha ereditato una rosa molto profonda anche per via del ritorno a Milanello dei giocatori che erano stati ceduti in prestito durante la scorsa estate e che non sono stati riscattati dai vari club dove hanno giocato.

Dei giocatori salutati tra la scorsa estate e lo scorso inverno solamente Pierre Kalulu al momento è stato riscattato con la Juventus estremamente felice delle prestazioni del centrale classe 2000 che è riuscito anche a guadagnare la convocazione in nazionale francese. Molti altri sono pronti a tornare a Milanello a meno che non ci sia uno sconto da parte del club rossonero che, pur di sfoltire la propria rosa è pronto ad ascoltare nuove offerte per i cartellini dei calciatori di ritorno al Milan.

Il Milan vede saltare un’altra cessione: si complica tutto

L’arrivo di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina rischia di chiudere del tutto le possibilità di vedere di nuovo Yacine Adli in viola in ottica futura. Il centrocampista classe 2000 non è stato riscattato dai toscani che hanno ritenuto troppo alta la richiesta di circa 11 milioni di euro per il cartellino.

Il francese ha però lasciato un buon ricordo in casa Fiorentina con i viola che, in caso di forte sconto da parte del Milan avrebbero valutato il suo ritorno a Firenze in vista della prossima stagione. Un affare che si sarebbe potuto chiudere o in prestito o a titolo definitivo ma l’arrivo di Stefano Pioli alla guida della squadra toscana rischia di complicare il tutto.

L’ex allenatore del Milan ha avuto a disposizione il centrocampista durante le sue ultime due stagioni al Milan non dandogli grande spazio. Solamente nel 2023/2024 l’ex Bordeaux riuscì a giocare con una certa continuità ma Pioli non lo considerò mai un titolare assoluto della propria squadra con il mediano che ha poi dato l’ok alla corte di Raffaele Palladino per vestire la maglia viola.

Nei prossimi giorni la dirigenza rossonera lavorerà per cercare una nuova sistemazione per Adli e tutti quei calciatori che non rientrano nei piani di Allegri. Da Adli a Okafor, passando per Pobega, Vasquez e Colombo, il Milan dovrà trovare una soluzione per i calciatori che gravano sul bilancio rossonero non facendo parte del progetto di Massimiliano Allegri.