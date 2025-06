Scontro Hamilton-Vasseur: ormai è bufera Ferrari

Altra prestazione anonima di Lewis Hamilton e così esplode lo scontro tra il sette volte campione del mondo e il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur

Quarto vincitore diverso in 10 Gran Premi per un Mondiale di Formula 1 avvincente e apertissimo come mai nelle ultime stagioni caratterizzate dallo strapotere della Red Bull.

A Montreal, per il Gran Premio del Canada, decima tappa del calendario iridato, a passare per primo sotto la bandiera a scacchi è stato George Russell della Mercedes che, partito in pole position, ha preceduto Max Verstappen, che non ha fatto molto per impensierirlo accontentandosi della piazza d’onore, e il compagno di box, Andrea Kimi Antonelli.

Ai piedi del podio il leader iridato, Oscar Piastri, che ha messo le ruote della sua McLaren davanti alle Ferrari di Charles Leclerc, che ha pagato l’azzardo delle gomme dure nel primo stint di gara, e Lewis Hamilton che ha accusato problemi meccanici. Altra anonima prestazione del sette volte campione del mondo e così si acuisce lo scontro il team principal, Frederic Vasseur, e l’ex driver della Mercedes: ormai è bufera Ferrari.

Vasseur ad Hamilton: “Upgrade? Arrivano presto, ma se fai il record nel T1 la macchina funziona”

Sul suo volto tutte le difficoltà dell’ultimo periodo, dalle polemiche con i giornalisti alla Mercedes, Red Bull e McLaren che hanno lottato ruota a ruota per i primi cinque posti infiammando il finale del Gran Premio del Canada mentre la Ferrari è stata a guardare.

Insomma, quello si è presentato ai microfoni nel post Gran Premio a Montreal è stato un Frederic Vasseur con nessuna voglia di sorridere e scherzare al contrario di quanto fatto spesso, anche nelle giornate meno positive, nei suoi tre anni a Maranello. A conferma del cattivo umore del team principal del ‘Cavallino Rampante’ la sua indiretta risposta indiretta a Lewis Hamilton che ha più volte invocato gli aggiornamenti della SF-25.

“Arriveranno presto, però non penso neanche che le novità tecniche siano il problema principale perché quando fai il record nel primo settore non è che la macchina non funziona o bisogna portare aggiornamenti. Non penso che gli altri portino aggiornamenti ogni weekend, e non è perché noi non li dichiariamo che non portiamo dei pezzi. Alcuni non è necessario dichiararli”.

Dunque, parole, quelle del principal della Rossa di Maranello, che suonano come una bacchettata per il sette volte iridato che, comunque, nella conferenza stampa del giovedì in vista del Gran Premio del Canada, ha spezzato una lancia in suo favore smentendo le voci di un suo licenziamento : “Vasseur è il motivo principale per cui sono qui e sono grato a lui. Siamo in questa avventura con lui e voglio che resti, penso sia la persona che può portarci al vertice“.