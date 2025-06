Alzato un muro, il Milan deve desistere: il colpo è definitivamente sfumato

Il Milan non può farci nulla, l’affare è destinato a saltare: niente da fare per Allegri che lo voleva in rossonero

Il Milan ha ormai deciso di fare a meno di Theo Hernandez. In queste settimane di giugno la società lo aveva venduto per 30 milioni all’Al-Hilal di Simone Inzaghi, ma il giocatore non ne ha voluto sapere di trasferirsi in Arabia Saudita. Un doppio rifiuto che non ha ancora del tutto fatto cambiare idea agli arabi, che ci riproveranno. Nel frattempo il terzino francese, che preferirebbe restare a Milano con un rinnovo adeguato, aspetta opportunità dall’Europa: niente da fare con l’Atletico Madrid, ora vedremo se si apriranno altre porte. Una cosa è certa: Theo Hernandez vuole una big, e nient’altro.

Se non dovesse concretizzarsi la sua cessione in questi mesi estivi, non è da escludere che il Milan possa decidere di metterlo fuori rosa fino alla scadenza del contratto di giugno 2026, ipotesi di cui si è parlato spesso nelle ultime settimane. A prescindere dalla cessione o meno, quindi, il Milan ha la necessità di prendere un nuovo terzino: Allegri aveva un preferito, ma è un affare che non si farà perché adesso è in trattativa per rinnovare il contratto con la sua squadra attuale.

Niente da fare per il Milan, arriva una firma a sorpresa

Sono stati anni importanti gli ultimi per Andrea Cambiaso. Dopo il prestito al Bologna, durante il quale aveva evidenziato delle ottime qualità, è tornato alla Juventus dove ha avuto una buona crescita. Con Thiago Motta ci si aspettava un salto di qualità da parte sua perché le caratteristiche erano perfette per lo stile di gioco dell’allenatore, invece qualcosa è andato storto e lui a gennaio scorso è stato vicinissimo alla cessione.

Ha parlato con Pep Guardiola della possibilità di andare al Manchester City: l’offerta c’era ed era parecchio allettante, ma alla fine l’affare è sfumato. Cambiaso è quindi rimasto a Torino e, dopo un periodo di stop per infortunio, ha ritrovato anche una buona continuità fisica e di rendimento con Igor Tudor. Insomma, la situazione sembra rientrata e per questo, scrive Calciomercato.com, adesso si sta pensando anche ad un rinnovo a sorpresa (perché solo poche settimane fa sembrava destinato all’addio). Il nome di Cambiaso era uno dei preferiti di Allegri per la sostituzione di Theo Hernandez: fra i due è nato un bel rapporto durante gli anni alla Juventus e l’allenatore apprezza le sue caratteristiche. L’affare però è destinato a sfumare: a meno di clamorosi colpi di scena, Cambiaso resterà in bianconero con anche un rinnovo di contratto.