Caos terzini, Allegri cambia idea e disegna un nuovo Milan

C’è ancora tanto da lavorare per Igli Tare e Massimiliano Allegri: il Milan può cambiare volto in vista della nuova stagione

Sarà un Milan diverso quello che si presenterà ai nastri di partenza del campionato italiano il prossimo agosto. Un Milan che deve fare i conti con diverse cessioni e inevitabilmente con dei nuovi acquisti. La lista dei partenti, d’altronde, è davvero lunga.

Il primo ad aver fatto le valigie è stato Tijjani Reijnders, ma il 30 giugno rappresenta l’ultimo giorno in rossonero per tanti giocatori. Così Joao Felix, Tammy Abraham, Riccardo Sottil e Kyle Walker diranno addio al Milan, al pari verosimilmente di Luka Jovic e Alessandro Florenzi.

La rosa sarà sicuramente più corta rispetto allo scorso anno, ma con altri addii, serviranno tanti giocatori da prendere. Oggi i dubbi sono diversi: al centro della difesa andrà via uno tra Tomori e Thiaw (ma verosimilmente entrambi), che dovranno poi essere sostituti. A centrocampo ci saranno almeno altri due innesti oltre a Luka Modric. In attacco? Sicuro arriverà un nuovo bomber.

C’è poca chiarezza, invece, sul ruolo dei terzini. Ad oggi, l’unica certezza degli ultimi anni, Theo Hernandez è in dubbio e in caso di addio il prescelto appare essere Oleksandr Zinchenko dell’Arsenal. Difficile arrivare ad Udogie e Cambiaso, che hanno una valutazione troppo alta.

Milan, sicuri che la difesa a quattro è la scelta migliore?

Qualora dovessero arrivare, però, va detto che i due giocatori italiani – come il francese – sono più adatti a giocare come quinti. E sulla destra? Alex Jimenez – secondo i bene informati – non è visto da Massimiliano Allegri come terzino.

E allora? Chi giocherà lì? Si attendono rinforzi dal mercato e i nomi caldi sono quelli di Vanderson, Doué e Pubill, che sono più adatti a giocare (anche loro) da quinti. Al momento dunque, considerando la presenza di Alex Saelemaekers, perfetto per fare il quinto, pensare ad un Milan schierato ancora con la difesa a tre non appare così assurdo. Potrebbe essere il modulo che esalta maggiormente le caratteristiche dei giocatori in rosa.

Il calciomercato, però, è lungo e gli obiettivi possono cambiare in fretta. Non ci resta che attendere per capire quali saranno le mosse reali di Igli Tare e Massimiliano Allegri. Va ricordato che in rosa sono presenti anche Bartesaghi ed Emerson Royal, forse i più adatti a giocare a quattro…