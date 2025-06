Colpo De Ketelaere in Serie A, nuovo tradimento: se lo prende la rivale del Milan

L’ex rossonero potrebbe passare a un’altra squadra del campionato italiano: sarebbe un trasferimento sorprendente.

La storia del calcio è pieno di giovani talenti promettenti che quando approdano in una grande squadra non riescono a impressionare e vengono bocciati. A volte si rivelano sopravvalutati, altre manca la pazienza di attendere e altre ancora ci sono fattori diversi a non consentire al giocatore di emergere positivamente.

Uno di quelli che al Milan era arrivato per fare bene e che non ci è riuscito è Charles De Ketelaere. Comprato per oltre 35 milioni di euro nell’estate 2022 dopo una lunga trattativa con il Club Bruges, il belga non aveva fatto malissimo nelle prime apparizioni in maglia rossonera, salvo poi finire ad essere considerato una riserva da Stefano Pioli.

Forse CDK non era ancora pronto per giocare in una piazza con tante pressioni come Milano, però c’è stato anche un grosso equivoco tattico. In Belgio era esploso da attaccante, in rossonero si ritrovò a giocare trequartista in un 4-2-3-1. Una storia completamente diversa e che non lo ha aiutato. Non andava comprato, dato che c’era l’intenzione comprensibile di proseguire con il modulo con il quale la squadra aveva vinto lo Scudetto pochi mesi prima.

Ex Milan, De Ketelaere lascia l’Atalanta?

La permanenza di De Ketelaere al Milan è durata un anno, poi si è trasferito all’Atalanta. A Bergamo con Gian Piero Gasperini allenatore è riuscito a mostrare di essere un calciatore di buon livello. Nelle 100 presenze in maglia nerazzurra ha totalizzato 27 gol e 24 assist giocando trequartista, seconda o prima punta nei moduli 3-4-2-1 e 3-4-1-2.

Non ha avuto in rendimento sempre costante, però si è visto un giocatore comunque diverso da quello quasi impaurito dell’esperienza al Milan. Ora bisognerà vedere se continuerà a giocare nell’Atalanta, sotto la guida di Ivan Juric, oppure se si apriranno delle nuove possibilità.

Con il passaggio di Gasperini sulla panchina della Roma, non va escluso che il nuovo allenatore giallorosso possa chiedere De Ketelaere come rinforzo alla dirigenza. Ovviamente, in caso di cessione di cessione di Paulo Dybala.

A Roma torna Frederic Massara, lo stesso direttore sportivo che lo aveva portato al Milan nel mercato estivo 2022. Il cartellino ha una valutazione di circa 30 milioni di euro. Vedremo se il club capitolino farà un tentativo. Da non escludere che possano arrivare richieste dalla Premier League.