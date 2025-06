Dalla retrocessione al Milan: Tare piazza il colpo a sorpresa

Il Milan pronto a mettere le mani su un centrocampista. E’ davvero una sorpresa, ma i rossoneri hanno bisogno di forze fresche azzurre in rosa

Acquistare giovani italiani è uno degli obiettivi del Milan di Igli Tare e Massimiliano Allegri. Un Milan che ha bisogno di ricrearsi un’identità azzurra più forte rispetto al passato. Una missione, questa, che però appare più complicata del previsto.

L’Italia, d’altronde, non sta attraversando un ottimo momento e di giocatori forti ce ne sono pochi. Donnarumma, Tonali, Calafiori e pochi altri. Acquistarli, però, è praticamente impossibile. Serve dunque guardare ai giovani che potranno diventare grandi, serve investire e credere sul talento.

In questi giorni si sta parlando tantissimo di Giovanni Leoni. Il classe 2006 del Parma ha stregato tutti dopo aver giocato solamente un girone di ritorno da titolare con la maglia del Parma. I gialloblu, che non sono certo obbligati a vendere, non hanno alcuna intenzione di fare sconti e valutano il loro gioiello 25 milioni di euro. Tanti soldi, ma il mercato italiano è complicato e gli esempi sono davvero parecchi.

Basti pensare quanto viene valutato Comuzzo dalla Fiorentina, che ha rifiutato un’offerta importante da parte del Napoli a gennaio. Servono almeno 40 milioni di euro per il centrale italiano, che non sta facendo nemmeno il titolo dell’Italia. Un prezzo ancora più alto di quello che gli azzurri hanno sborsato per mettere le mani su Alessandro Buongiorno l’estate scorsa.

Milan, dall’Empoli il colpo giusto: affare da dieci milioni

Investire sui giovani è davvero complicato e non è un caso se il Milan non ha ancora affondato per Samuele Ricci. Il centrocampista è forte, ma con i 35/40 milioni di euro all’estero si può trovare qualcuno di meglio. Ci sono riflessioni in corso, ma è evidente che per motivi di liste prendere qualche italiano appare un obbligo.

Attenzione così alle opportunità e una di queste arriva da Empoli. Il club toscano non è mai stato una bottega cara e i rapporti con il Milan sono stati sempre più che buoni. Il nome cerchiato in rosso è quello di Jacopo Fazzini. Il 22enne di Massa in questi giorni è impegnato con l’Italia Under 21. Le sue qualità non sono in discussione, ma deve crescere tanto. E’ una mezzala di qualità , che in un centrocampo a tre può può dire decisamente la sua. Il prezzo? Può lasciare la Toscana per una cifra di poco superiore ai dieci milioni di euro. Ci pensa la Lazio, ma soprattutto il Torino.