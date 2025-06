Firma con la rivale, l’ex Milan torna in Serie A: rossoneri traditi

La firma con la rivale è ad un passo: l’ex Milan riparte dalla Serie A ed è un grande ritorno. Tutti i dettagli

Ad inizio giugno il Milan ha deciso di attuare una vera e propria rivoluzione. Un taglio netto rispetto al passato con scelte molto diverse rispetto al periodo immediatamente precedente. Dopo aver ignorato per due anni l’importanza della figura del direttore sportivo, Giorgio Furlani ha deciso di assumere Igli Tare, ex dirigente della Lazio; ed è stata sorprendente anche la scelta per la panchina, ricaduta su Massimiliano Allegri, un tecnico in totale controtendenza con le scelte passate. I problemi sul mercato però sono sempre gli stessi: solidi paletti, budget ridotti e soprattutto la necessità di mettere sempre tutti d’accordo prima di chiudere una trattativa.

In attesa di novità per quanto riguarda il mercato in entrate, ci sono stati stravolgimenti anche in altre società per quanto riguarda le dirigenze: la Juventus ha mandato via Giuntoli e lo ha sostituito con Comolli, dirigente che i tifosi milanisti ricorderanno sicuramente, mentre a sorpresa la Roma ha rescisso il contratto di Ghisolfi. I giallorossi hanno quindi lo slot del direttore sportivo vuoto e hanno deciso di riempirlo con una figura che il Milan conosce molto bene.

Firma ad un passo, è il nuovo dirigente della Roma

I recenti successi del Milan sono stati il frutto dello straordinario lavoro di Paolo Maldini e del suo fidato braccio destro: Frederic Massara. Curiosità: l’allievo di Walter Sabatini è stato scelto da Maldini e da Boban nell’estate del 2019 dopo aver incassato il no di Tare, che all’epoca era legato alla Lazio. Oggi Tare è al Milan e Massara invece è pronto a ripartire dalla Roma dopo una breve esperienza al Rennes, in Francia.

A momenti è infatti prevista la firma di Massara come nuovo direttore sportivo della Roma. Un grande dirigente, che conosce benissimo il calcio e i calciatori, abituato a lavorare dietro le quinte con spiccate abilità. Tanti acquisti esplosi poi al Milan portano la sua firma. La sua sinergia, in campo professionale e non solo, con Maldini è stato un elemento troppo spesso sottovalutato nella storia recente del club. Massara, che è già stato alla Roma in passato al fianco di Sabatini, è stato scelto da Ranieri e a breve si legherà di nuovo ai giallorossi. Lavorerà a stretto contatto con l’allenatore vecchio e con l’allenatore nuovo, Gian Piero Gasperini, e tutti e tre hanno davvero grandi possibilità: ci sono tutti gli elementi per un progetto sportivo di alto livello con conoscitori esperti della materia e di grande umanità.