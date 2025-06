Ha già detto sì al Milan, il bomber è pronto a vestire rossonero

Le ultimissime sull’attacco del Milan. La squadra rossonera è pronta a regalarsi un nuovo centravanti: il punto della situazione

Sarà un Milan diverso quello si presenterà ai nastri di partenza. Sarà un Milan con una nuova guida e un nuovo Direttore sportivo. Al momento sono queste le certezze di un club, intenzionato a cambiare volto nel corso dell’estate. Di certo, poi, non ci sarà più Tijjani Reijnders, che è volato al Manchester City per una cifra complessiva che può raggiungere i 70 milioni di euro, con i bonus. Presto inoltre verrà ufficializzato Luka Modric, che svolgerà le visite mediche con i rossoneri quando finirà il Mondiale per Club.

I cambiamenti sono attesi a centrocampo, ma anche negli altri reparti. Così i tifosi aspettano con ansia il colpo in avanti. I nomi circolati in questi giorni sono davvero parecchi e molti fanno gioire il popolo rossonero. Servirà tempo, però, per capire su chi si concentreranno gli sforzi del Diavolo, una volta sistemata la mediana.

Il prossimo 30 giugno sarà l’ultimo giorno in maglia rossonera per Tammy Abraham, così come per Joao Felix, Riccardo Sottil e Kyle Walker. Va verso l’addio anche Luka Jovic, con il Milan che può usufruire della clausola, rinnovando il contratto di un ulteriore anno, entro questa settimana. Con Francesco Camarda ai saluti (in prestito) al pari di Lorenzo Colombo il quadro in avanti è completo

Milan, via libera per Immobile: il punto della situazione

Resterebbe, dunque, Santiago Gimenez, ma anche il futuro del messicano è stato messo in dubbio. Sì, perché se dovesse arrivare una proposta da almeno 40 milioni di euro verrebbe certamente presa in considerazione per regola non scritta che al Milan nessuno è incedibile.

Così la rivoluzione in avanti sarebbe totale. Con l’ex Feyenoord in rosa i colpi attesi in attacco sono comunque due. Il Diavolo vuole regalarsi un centravanti da doppia cifra, come Dusan Vlahovic, ma anche un bomber che possa prendere il posto di Jovic.

Ecco, dunque, che può avanzare l’idea Ciro Immobile. L’ex Lazio vuole tornare in Serie A ed è stato proposto attraverso il suo agente. Il Milan non ha chiuso a questa possibilità, prospettandogli però un futuro alla Jovic. Ci sarà dunque modo per aggiornarsi, ma la pista Immobile va tenuta in considerazione