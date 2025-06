In prestito al Galatasaray, il Milan è pronto a chiudere la cessione

Da Milano a Istanbul, nei prossimi giorni potrebbe decollare una trattativa riguardante un esubero rossonero.

Dopo un ottavo posto in campionato è normale dover cambiare tanto per tornare a lottare lo Scudetto. In casa Milan c’è grande consapevolezza in questo senso e il nuovo direttore sportivo Igli Tare è al lavoro per consegnare a Massimiliano Allegri una squadra competitiva.

Nella scorsa stagione sono stati commessi diversi errori nella costruzione della squadra e tra questi c’è probabilmente anche l’ingaggio di Emerson Royal. Il terzino destro brasiliano non ha convinto fin dalle sue prime partite in maglia rossonera. A volte ha subito anche qualche critica eccessiva, però non complesso non si può dire che il suo sia stato un buon rendimento da quando è arrivato a Milano.

Poi c’è stato anche un serio infortunio a interrompere la sua stagione ed è tornato a disposizione solo nelle ultimissime partite, senza scendere in campo. È destinato a lasciare Milano.

Milan, Emerson Royal verso la cessione: possibile ritorno di fiamma

Emerson Royal si è infortunato il 22 gennaio in occasione di Milan-Girona di Champions League, proprio quando la società rossonera aveva ormai deciso di cederlo e stava trattando sia con il Fulham sia con il Galatasaray. L’infortunio ha fatto saltare tutto.

Da non escludere un ritorno di fiamma delle due squadre. In particolare del Galatasaray, dato che in Turchia sono spesso attenti agli esuberi di campionati più prestigiosi che nella Super Lig possono fare la differenza. I campioni in carica turchi potrebbero rifarsi avanti nelle prossime settimane. Approfittando dei mesi nel quali è rimasto fuori per infortunio muscolare, il club di Istanbul potrebbe provare a strappare condizioni più favorevoli.

Il Milan aveva investito circa 15 milioni di euro per comprare il cartellino di Emerson Royal dal Tottenham. Il suo valore residuo a bilancio al 30 giugno 2025 dovrebbe essere di circa 11,25 milioni di euro. I rossoneri dovrebbero vendere almeno a questa cifra per evitare una minusvalenza.

Da non scartare l’ipotesi di un prestito oneroso con diritto di riscatto oppure un obbligo che scatta al verificarsi di determinate condizioni. Questo tipo di soluzione consentirebbe di fissare un prezzo finale più basso ed evitare la minusvalenza l’anno prossimo, dato che il valore residuo a giugno 2026 sarà di circa 7,5 milioni di euro. Ad esempio, fissando il riscatto a 10 milioni, il Milan farebbe una plusvalenza di 2,5 milioni. Non rimane che attendere gli sviluppi sul futuro del brasiliano.