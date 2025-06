Leoni costa troppo, Tare sceglie un altro difensore italiano: colpo da 30 milioni

Il Milan cerca rinforzi in difesa: Leoni costa troppo, Tare ha già trovato una valida (e italiana) alternativa. I dettagli

Abbiamo superato la metà di giugno e il Milan non ha ancora chiuso operazioni in entrata. Sappiamo che è fatta per Luka Modric, che arriverà a costo zero dopo il Mondiale per Club con il Real Madrid (debutto questa sera contro l’Al-Hilal di Simone Inzaghi). Dopodiché, niente di troppo concreto. Sembra che Giorgio Furlani, in questo momenti, sia più concentrato a vendere che a comprare: dopo aver piazzato Reijnders al Manchester City e incassato il riscatto di Kalulu, ora sta provando a cedere Musah al Napoli e a trovare nuove sistemazioni per Theo Hernandez e per Maignan. Nel frattempo, Igli Tare lavora insieme ad Allegri per capire cosa serve e cosa no alla rosa per fare un salto di qualità.

C’è tantissimo lavoro da fare (e per questo stupisce l’ennesimo ritardo) in ogni reparto, anche per quanto riguarda quello difensivo. Tomori è destinato ad andar via, Thiaw piace al Leverkusen (chissà che non entri nell’affare Xhaka) e su Pavlovic ci sono valutazioni in corso. L’unico certo di restare è Gabbia, che potrebbe anche diventare capitano in caso di addio di Maignan e Theo.

Colpo italiano in difesa, il Milan compra in Serie A

Il Milan ha individuato in Giovanni Leoni del Parma un validissimo obiettivo di mercato. Il problema è la sua valutazione: secondo quanto riportato dalle più recenti indiscrezioni, i ducali chiedono 25 milioni per la cessione del promettente classe 2006. Si tratta di un profilo dal grande potenziale e ovviamente il Parma assapora l’idea di fare una grande cessione. In più si è aggiunta la concorrenza dell’Inter con l’arrivo di Christian Chivu, che lo ha allenato al Parma.

Ecco perché si cercano anche delle alternative di livello e una di queste porta ancora in Serie A. I rossoneri stanno infatti valutando con attenzione anche il nome di Pietro Comuzzo, difensore centrale della Fiorentina che, lo scorso gennaio, era stato ad un passo dal Napoli. L’offerta azzurra da 30 milioni non era bastata a convincere i viola a dire sì, ma nel frattempo la sua valutazione non sembra essere cresciuta di molto nonostante una buona seconda parte di stagione. La Fiorentina potrebbe quindi chiedere una cifra simile per la cessione del suo difensore e il Milan ci sta pensando, pur prendendo in considerazione anche altre piste (non per forza solo italiane). L’arrivo di un centrale di spessore è indispensabile per Allegri, che punta molto sulla necessità di blindare la difesa e di subire meno gol.