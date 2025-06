L’ex Milan firma: salta il ritorno in rossonero

I rossoneri ragionavano sul possibile ritorno del centrocampista a costo zero, ma a sorpresa ha deciso di firmare il rinnovo.

Il Milan vuole rifare il centrocampo. Reijnders è stato venduto al Manchester City per 55 milioni ed è in corso una trattativa con il Napoli per la cessione di Musah: l’affare sembrava ben impostato, ma nelle ultime ore si è verificato un dietrofront da parte degli azzurri per le cifre dell’operazione. Si continua a trattare ma nel frattempo i rossoneri guardano alle entrate. Jashari del Club Bruges è uno dei talenti più importanti del panorama europeo: al Milan, e soprattutto ad Igli Tare (che in Belgio acquistò Sergej Milinkovic-Savic), piace particolarmente ma l’affare è complicato per cifre e per concorrenza.

Più facile arrivare a Javi Guerra, un altro interessante talento del Valencia che si può liberare entro i canonici 20 milioni stile RedaBird, e poi c’è la questione Xhaka che tiene banco con il Leverkusen che non molla dalla richiesta di 15 milioni, ritenuta al momento troppo alta dai rossoneri. Per quanto riguarda il centrocampo, una pista che sarebbe potuta diventare interessante a costo zero è destinata a saltare del tutto perché, un po’ a sorpresa, il giocatore alla fine ha deciso di restare e di rinnovare il contratto.

Ha firmato il rinnovo con la sua squadra, salta il ritorno al Milan

A costo zero il Milan ha già chiuso per Luka Modric, che firmerà dopo il Mondiale per Club con il Real Madrid. C’era un’idea anche per Mario Pasalic, che ha già vestito in passato la maglia del Milan in prestito ma è esploso grazie a Gasperini all’Atalanta.

Il croato, compagno di squadra di Nazionale di Modric, è in scadenza il prossimo 30 giugno ma è arrivata all’improvviso una svolta per il suo futuro. A sorpresa infatti Pasalic, dopo un confronto con il suo agente e con la società, ha deciso di prolungare il contratto e di sposare quindi il progetto Juric. Evidentemente è stato importante anche il contatto e il dialogo con il nuovo allenatore per la firma del croato, pronto quindi a mettere nero sul bianco nei prossimi giorni. Pasalic quindi rinnoverà il contratto e lo farà a breve, niente da fare quindi per il Milan che resta concentrato su Javi Guerra, su Xhaka e magari anche altri obiettivi che si aggiungeranno.