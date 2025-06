Non c’è pace per Hamilton, altra batosta in casa Ferrari

Le cose continuano a non andare benissimo per il sette volte campione di F1: stabilito un nuovo record negativo.

Il sesto posto ottenuto nella gara a Montreal è sicuramente deludente per Lewis Hamilton. Partito dalla quinta casella della griglia, il pilota Ferrari sperava di ottenere qualcosa in più del sesto posto finale. Ha chiuso alle spalle del compagno di squadra Charles Leclerc, partito ottavo.

Il suo feeling e la sua velocità con la SF-25 continuano a non essere quelli che vorrebbe. Purtroppo, per lui e per Leclerc, la monoposto rossa del 2025 ha diversi difetti e non gli consente di lottare costantemente per podi e vittorie. Riportare il titolo a Maranello è utopistico, almeno per quest’anno. La speranza dei piloti è che arrivino degli aggiornamenti tecnici in grado di consentirgli di conquistare risultati migliori al più presto.

Ferrari F1, Lewis Hamilton: un record negativo

Hamilton si aspetta degli upgrade nel prossimo gran premio in Austria (27-29 giugno), vedremo se verrà accontentato. Intanto, a Sky Sport F1 non ha nascosto il suo malcontento: “Ci dovranno essere molti aggiornamenti da portare. Mi piacerebbe poter spiegare quello che sta succedendo, però non posso dire troppo. Io cerco di influenzare positivamente i cambiamenti, che dovranno essere tanti. Vanno costruite delle basi, perché ora non stiamo combattendo per il mondiale“.

Nel 2026 ci sarà un nuovo regolamento tecnico in F1, la speranza di Hamilton e Leclerc è che la scuderia di Maranello si faccia trovare pronta. Ormai il 2025 è andato, anche se restano tante gare da correre e onorare. Per provare a puntare al titolo bisogna attendere l’anno prossimo, ormai i tifosi si sono abituati a questa situazione.

Lewis sta provando tanta frustrazione, non si aspettava uno scenario come quello che sta vivendo. Tra l’altro, nel Gran Premio del Canada ha anche stabilito un nuovo record negativo: mai nella sua carriera in Formula 1 non era riuscito a ottenere un podio nelle prime dieci gare della stagione.

Hamilton ha debuttato nel 2007 alla guida della McLaren salendo subito sul podio (terzo posto a Melbourne) e lottando per il mondiale fino all’ultimo gran premio. Ora si trova in una situazione totalmente differente. Ha vinto la sprint race in Cina ed è arrivato terzo in quella a Miami, ma sono risultati che hanno una statistica a parte rispetto a quelli ottenuti nelle gare lunghe tradizionali della domenica.