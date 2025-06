Nuova maglia in Serie A per Okafor, la rivale lo vuole in prestito

Okafor potrebbe trovare una nuova squadra in Italia dopo il Napoli: è un’idea del suo ex allenatore, tutti i dettagli

Noah Okafor è stato uno dei giocatori che ha vinto di più in Italia nella stagione da poco conclusa, ma senza essere protagonista. A gennaio ha portato a casa la Supercoppa Italiana con il Milan e a maggio ha festeggiato lo scudetto con il Napoli, dove si è trasferito a grande sorpresa nelle ore finali del mercato invernale. Giovanni Manna, direttore sportivo degli azzurri, lo ha scelto come ultima carta per sostituire Kvaratskhelia, ceduto nella stessa sessione al Psg per 70 milioni.

Lo svizzero a Napoli però non ha mai visto il campo, o quasi: Antonio Conte, dopo avergli dato qualche minuto all’inizio, non l’hai mai più utilizzato, segnale evidente che non era un giocatore richiesto da lui. Il Napoli ovviamente non lo riscatterà per i 25 milioni pattuiti col Milan e tornerà quindi in Lombardia, ma il suo futuro sembra essere ancora lontano dai rossoneri (ma non è da escludere che Allegri possa valutarlo).

Okafor ancora in Serie A, l’ex allenatore lo vuole

Okafor ha comunque degli estimatori in Italia: con gli azzurri non è andata bene per lui a livello personale ma questo non toglie nulla alle sue ottime qualità, apprezzate soprattutto da un allenatore che, dopo un anno all’estero, è vicinissimo a rientrare nel nostro campionato.

Si tratta ovviamente di Stefano Pioli, che lo ha allenato durante l’ultima stagione al Milan e anche con ottimi risultati. Pur non da titolare, Okafor quell’anno è risultato d3cisivo per la vittoria di diverse partite del Milan all’ultimo respiro, decisive per raggiungere il secondo posto in classifica. Ora che Okafor è sul mercato, Pioli potrebbe pensare di richiederlo come rinforzo per la sua nuova Fiorentina: il passaggio non è ancora ufficiale, ma è solo questione di tempo. Dopo aver accarezzato la possibilità di diventare il nuovo ct dell’Italia, ruolo poi affidato a Gennaro Gattuso (a proposito di Milan), Pioli tornerà quindi ai viola dopo un anno difficile e fallimentare con l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, utile solo a riempire ancor di più il suo conto in banca.

Okafor può diventare quindi un’idea per la viola, alla ricerca di rinforzi per provare a fare meglio della passata stagione. Il Milan vorrebbe cederlo a titolo definitivo ma è più probabile un nuovo prestito con diritto di riscatto. Non ci resta che attendere per capire cosa accadrà nelle prossime settimane, di certo i rossoneri proveranno a chiudere l’affare il prima possibile per fare cassa e andare poi con forza sul mercato in entrata.